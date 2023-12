Čistý príjem štátu zo zvýšenia zdravotných odvodov bude oveľa nižší, štvrtinu si vyžiada verejná správa

Od začiatku budúceho roka sa majú zvýšiť zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov.

Sadzba poistného pre zamestnávateľov má ísť nahor z 10 percent na 11 percent z hrubej mzdy zamestnanca a sadzba poistného pre SZČO a samoplatiteľa zo 14 percent na 15 percent z ich vymeriavacieho základu.

Sadzba pre zamestnanca vo výške 4 percent z hrubej mzdy sa zachová. Ide o jedno z 18 konsolidačných opatrení, ktoré navrhuje prijať vláda Roberta Fica.

Zvýšenie zdravotných odvodov

Zvýšenie poistného na zdravotné poistenie sa podľa ministerstva financií negatívne dotkne 630-tisíc zamestnávateľov a SZČO. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní vlády uviedla, že do zdravotníctva pôjde vďaka zvýšeniu zdravotných odvodov o 357 miliónov eur viac.

Kalkulácie rezortu financií však hovoria o inej sume. Príjmy troch zdravotných poisťovní by sa mali po náraste odvodov v budúcom roku zvýšiť o 399 miliónov eur.

Keďže zdravotné odvody sú pre zamestnávateľov nákladovou položkou, zvýšenie sadzby na zdravotné poistenie spôsobí výpadok na firemnej dani, a to 42 miliónov eur v roku 2024. Pozitívny vplyv na verejné financie tak klesne na spomínaných 357 miliónov eur.

Nárast sadzby zdravotných odvodov však bude mať negatívny vplyv aj na verejnú správu, keďže stúpnu zdravotné odvody za štátnych a verejných zamestnancov. V budúcom roku si to vyžiada 96 miliónov eur.

„Po odpočítaní negatívneho vplyvu na verejnú správu z dodatočných zdrojov zo zvýšenia sadzieb poistného na verejné zdravotné poistenie o jeden percentuálny bod ide v roku 2024 o čistú sumu pre verejné zdravotné poistenie vo výške 261 miliónov eur,“ uviedol rezort financií. Dodatočné zdroje získané zo zvýšeného poistného sa majú použiť na konsolidáciu nemocníc, aby sa zamedzilo ich novému zadlžovaniu.

Kritická situácia s verejnými financiami

„Uvedené zvýšenie sa navrhuje z dôvodu kritickej situácie s verejnými financiami, kedy príjmy nepostačujú na krytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na solidárny systém verejného zdravotného poistenia neexistujú iné možnosti dofinancovania systému,“ uvádza sa v návrhu. Zvýšenie sadzby poistného zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a tzv. samoplatiteľa nezmení čistý príjem zamestnanca, avšak zníži čistý príjem samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa.

„Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované,“ uviedla po pondelkovom rokovaní vlády ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Koalícia sa preto podľa nej dohodla na zvýšení zdravotných odvodov pre zamestnávateľov, podnikateľov a samoplatcov o jeden percentuálny bod, ktoré do zdravotníctva prinesie v budúcom roku 357 miliónov eur.

„Ide o dodatočné zdroje nad rámec toho, čo by do zdravotníctva prišlo,“ povedala. Peniaze sa podľa nej dajú dostať do zdravotníctva len zvyšovaním daní alebo odvodov. „Ak by sme išli cestou zvyšovania daní, nevieme, či by sme všetky peniaze naspäť dostali na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ dodala ministerka.