Chrípková sezóna v Európe sa tento rok začala skôr ako obvykle, hybnou silou rastúceho trendu je subtyp H3N2

Tohtoročná chrípková sezóna odštartovala v Európe o tri až štyri týždne skôr než v predchádzajúcich rokoch, pričom dominantným je vírus chrípky typu A, subtyp H3N2, konkrétne nová podskupina K2.
Nový subtyp
Ako píše web Novinky.cz, odborníci upozorňujú, že účinnosť súčasných vakcín môže byť proti tejto variante nižšia, očkovanie však stále poskytuje významnú ochranu pred komplikáciami. „Viac než polovica krajín hlási aktivitu nad základnou úrovňou. Chrípka A je dominantná vo všetkých štátoch, pričom A(H3N2) je v posledných týždňoch hlavnou hybnou silou rastúceho trendu,“ uviedol český Štátny zdravotný ústav.
Začína sezóna očkovania proti chrípke – najviac využívané je v Bratislavskom kraji
Najvyššia chorobnosť je u detí vo veku 5–14 rokov, no hospitalizácie pribúdajú naprieč všetkými vekovými skupinami, najmä u seniorov nad 65 rokov.
Podľa Klausa Überlu z nemeckého štátneho výboru pre očkovanie STIKO sa podskupina K2 viac odlišuje od vírusov z minulej sezóny, preto nie je isté, ako dobre chráni súčasné očkovanie. V posledných rokoch nebol dominantný subtyp H3N2, ale H1N1, čo môže znamenať nižšiu imunitu populácie.
Očkovanie chráni
Marc-Alain Widdowson zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína, že vakcína aj napriek odlišnostiam stále chráni pred ťažkým priebehom, hospitalizáciou a úmrtiami. Očkovanie je podľa neho kľúčové najmä pre rizikové skupiny.
Najviac zasiahnuté je v súčasnosti Španielsko, kde výskyt dosiahol 112,2 prípadu na 100-tisíc obyvateľov oproti minuloročným 12,8. Nemocnice v Katalánsku sú na hranici kapacít.
Ministerka zdravotníctva Mónica García vyzvala občanov k opatrnosti: „Sme uprostred chrípkovej epidémie, ktorá prudko rastie. Ak máte príznaky, nasaďte si rúško a chráňte najzraniteľnejších.“