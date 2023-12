Chirana T.Injecta zmenila po 15 rokoch vedenie, post prezidenta prevzal rodák z Poľska

Skupina CTI Group, ktorá vyrástla z tradičného slovenského výrobcu zdravotníckych pomôcok Chirana T.Injecta, zmenila začiatkom decembra vedenie. Ako informuje spoločnosť, po pätnástich rokoch končí na poste prezidenta skupiny a predsedu predstavenstva firmy Teodor Lysák. Na jeho miesto nastúpil Marcin Sieczka.

Rast tržieb

Teodor Lysák prišiel do vedenia Chirana T.Injecta v roku 2008. Prioritnou úlohou nového manažmentu podniku zo Starej Turej bol krízový manažment, optimalizácia nákladov, diverzifikácia odberateľského portfólia a efektívne nastavenie výrobného plánu.

Skupina pod jeho vedením napredovala pri diverzifikácii klientského portfólia aj pri raste tržieb. Za 15 rokov išli tržby CTI Group hore viac ako 3,5 násobne z 14,5 miliónov eur na dnešných 50 miliónov eur.

Úspešný biznisový príbeh

„Po pätnástich rokoch pôsobenia v Starej Turej môžem s potešením konštatovať, že sa nám podarilo napísať úspešný biznisový príbeh. Počnúc krízovým manažmentom na začiatku, až po skupinové pôsobenie v rámci CTI Group a budovanie medzinárodnej výrobnej skupiny na globálnom trhu so zdravotníckymi pomôckami a spotrebným materiálom. Ľudsky ma zároveň teší, že sa nám to podarilo v segmente, ktorý stojí na kritickej a život zachraňujúcej pomoci ľuďom so zdravotnými problémami,“ zhodnotil svoje pôsobenie Lysák.

Jeho nástupcom na poste prezidenta CTI Group a zároveň CEO spoločnosti Chirana T.Injecta sa stal Marcin Sieczka. Rodák z Poľska zastával za posledných desať rokov vedúce pozície v medzinárodných medicínsko-technologických spoločnostiach pôsobiacich v oblasti výroby pomôcok pre podávanie liekov pacientom, mikro-vzorkovanie krvi, zdravotníckych pomôcok pre diabetes, laboratórnej diagnostiky a mnohých ďalších segmentoch relevantných pre podnikanie CTI Group.