Čaj a jeho pozitívny vplyv na organizmus

Čaj dokáže nielen potešiť chuťové poháriky, ale aj podporiť naše zdravie. Vedci aj tradiční liečitelia sa zhodujú – jeho pravidelná konzumácia má množstvo benefitov. A práve o tých sa dočítate v tomto článku!
Odkiaľ sa vlastne vzal?
Čaj objavili už pred tisíckami rokov v Číne, kde bol pôvodne využívaný ako liečivý nápoj. Podľa legendy cisár Šen-nung náhodne spozoroval, ako do vriacej vody spadli listy čajovníka – a presne takto vraj „vznikla” prvá šálka čaju. Od tej doby sa čaj postupne rozšíril do Japonska, Indie, Perzie a neskôr aj do Európy, stal súčasťou kultúr po celom svete.
Jeho hodnota však nespočíva iba v príjemnej lákavej chuti. Čaje obsahujú antioxidanty, flavonoidy a množstvo prírodných látok, ktoré podporujú telo pri regenerácii a obranyschopnosti. Niektoré druhy čajov dokážu dokonca podporiť metabolizmus, zmierniť stres, zlepšiť sústredenie a dokonca zlepšiť kvalitu spánku.
Má čaj skutočne také blahodárne účinky na náš organizmus?
Rozhodne áno, blahodárne účinky čaju nie sú žiaden mýtus ani marketingový ťah! Jeho pravidelná konzumácia môže prispieť k zlepšeniu zdravia a pohody. Nezabúdajte však na mieru a počúvajte svoje telo.
Ako čaj ovplyvňuje náš metabolizmus?
Katechíny v zelenom čaji dokážu jemne zrýchliť metabolizmus a podporiť spaľovanie tukov.
Ak hľadáte najlepší čaj na chudnutie, práve zelený čaj alebo niektoré špeciálne zmesi s bylinkami môžu byť ideálnou voľbou. Samozrejme, pitie čaju by malo byť doplnkom k vyváženej strave a pravidelnému pohybu, nie jeho náhradou.
Prispieva čaj k našej psychickej pohode?
Prispieva! Bylinkové čaje ako harmančekový čaj, mätový alebo levanduľový čaj, sú známe svojimi upokojujúcimi účinkami. Pomáhajú znižovať stres a úzkosť a podporujú kvalitný spánok. Večerná šálka takéhoto čaju sa môže stať príjemným rituálom, ktorý pripraví telo na odpočinok.
Čaj ako prirodzený antioxidant a zdroj vitamínov
Čaj je bohatý na polyfenoly, najmä katechíny v zelenom čaji a teaflavíny v čiernom čaji. Tieto zlúčeniny pôsobia ako silné antioxidanty, ktoré chránia naše bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi.
Vedecké štúdie ukazujú, že pitie čaju môže mať pozitívny vplyv na srdce. Zlepšuje elasticitu ciev, prispieva k regulácii krvného tlaku a môže znižovať hladinu cholesterolu. Dlhodobá konzumácia čaju môže prispieť k prevencii chronických ochorení, ako sú srdcovo-cievne problémy či niektoré druhy rakoviny.
Niektoré čaje, najmä ovocné alebo zmesi s rakytníkom či šípkami, sú prirodzeným zdrojom vitamínu C. Vitamín C je dôležitý pre imunitný systém a podporuje obranyschopnosť organizmu.
Tak to sami vidíte – pozitívne účinky čaju na ľudský organizmus sú nepopierateľné. Čaj pomáha telu aj mysli, podporuje srdce, trávenie, imunitu aj duševnú pohodu. Ráno môže byť zelený alebo čierny čaj náhradou za kávu, popoludní jemný bylinkový čaj podporí koncentráciu a večer harmanček alebo medovka pomôžu pri relaxácii a spánku. Zaradíte čaj do svojej každodennej rutiny aj vy?
