Blíži sa Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom, ročne ich u nás pribudne štyridsaťtisíc

Na Slovensku ročne pribudne 40-tisíc onkologických pacientov. Na ich pomoc sa uskutoční 29. ročník zbierky Deň narcisov, ktorý bude 10. apríla. Informovala o tom nezisková organizácia Liga proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym už 35 rokov. Táto pomoc je veľmi účinná aj vďaka finančnej zbierke Deň narcisov.

„Žiaľ, takmer každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie. Pripnutím žltého kvetu narcisu vyjadrujeme ľuďom s rakovinou našu spolupatričnosť a solidaritu, dávame im signál, že na nich myslíme,“ uviedla Liga proti rakovine a vysvetlila, že Deň narcisov nie je iba o zbierke. Je aj dôležitým momentom, keď si spoločnosť uvedomuje, že rakovina sa nedotýka iba pacientov, ale zasahuje aj ich rodiny, priateľov a kolegov.

„Je to deň, keď spoločne deklarujeme, že nikto nemusí v tejto náročnej situácii zostať sám. Je to nielen finančná zbierka, ale aj priestor na odovzdávanie posolstva pre mladú generáciu – dobrovoľníkov, že pomoc patrí k človeku a ľudskosť nič nenahradí,” doplnila výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

Pripravených je deväťstotisíc narcisov

Ako zdôraznila, každý príspevok, každý pripnutý narcis a každý človek, ktorý pomôže, znamenajú krok bližšie k podpore pacientov a efektívnejšej pomoci.

„Preto sa 10. apríla opäť pýtame: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? My myslíme na tisíce tých, ktorým sme za 35 rokov na Slovensku pomohli, ktorým aktuálne pomáhame a tiež na tých, ktorých rakovina pripravila o vzácne roky života, ktoré mohli mať pred sebou,“ dodala Kováčová.

Liga proti rakovine priblížila, že počas 29. ročníka Dňa narcisov je pripravených 900-tisíc narcisov určených na prepnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi, vyše tisíc spoluorganizátorov zastrešujúcich 12-tisíc dobrovoľníkov po celom Slovensku, viac ako štyritisíc pokladničiek, 65 platobných terminálov a štyri darcovské totemy

Verejnosť môže finančne prispieť a pomôcť viacerými spôsobmi. Počas zbierky 10. apríla budú v uliciach dobrovoľníci označení identifikátormi s pokladničkami, do ktorých je možné prispieť ľubovolnou sumou. Prispieť sa dá aj online, SMS správou, prevodom na účet a tiež priamo na webovej stránke zbierky www.dennarcisov.sk.

Konať sa budú sprievodné aktivity

Verejnosť tak môže prispieť napríklad prostredníctvom SMS na číslo 848, pričom hodnota jednej SMS je tri eurá či priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454. Bezhotovostne je pritom možné prispieť od 7. do 13. apríla.

Žltý narcis je možné získať v uliciach počas zbierky za ľubovoľný príspevok a tiež u partnerov zbierky. Od 10. do 12. apríla ľudia získajú narcis za ľubovolný príspevok aj v predajniach dm drogerie, kde môžu prispieť do pokladničiek pri pokladniach a v niektorých predajniach aj cez platobné terminály.

V rovnakých dňoch sa bude dať prispieť aj vo viac ako 400 lekárňach Dr. Max, a to dobrovoľným príspevkom v hodnote jedno euro či ľubovoľným násobkom tejto čiastky, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou.

Okrem samotnej zbierky bude Liga proti rakovine organizovať aj viaceré sprievodné aktivity. V Deň narcisov 10. apríla bude tím Ligy proti rakovine prezentovať možnosti prevencie onkologických ochorení ukážkami samovyšetrenia a podávaním praktických informácií v stánkoch. Stánky budú v Bratislavských obchodných centrách Avion, Eurovea a Nivy, a to od 12:00 do 18:00. Stánok bude aj v Pezinku na Radničnom námestí od 13:00 do 17:00, v Martine v OC Galéria od 14: do 17:00 a tiež v Banskej Bystrici v OC Európa od 12:00 do 18:00.

Ľudia tiež môžu darovať krv

Verejnosť súčasne môže 10. apríla prejaviť podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou aj symbolickým darovaním krvi v odberných centrách Národnej transfúznej služby SR.

„Práve onkologickí pacienti sú tí, ktorí k svojej liečbe potrebujú pravidelný prísun tejto životodarnej tekutiny od dobrovoľných darcov krvi. Krv darovaná v tento deň bude určená primárne pre onkologických pacientov. Darcovia za darovanie svojej kvapky krvi dostanú narcis. Symbol spolupatričnosti s ľuďmi s rakovinou im pripnú pracovníci v tričkách Dňa narcisov, ktoré sú zároveň identifikátorom dobrovoľníka, v 12 odberných centrách po Slovensku,“ priblížila Liga proti rakovine.

Organizácia súčasne informovala, že narcis ľuďom doručí aj kuriér spoločnosti GLS, ktorá sa aj tento rok pridala k partnerom zbierky. „Ak vám GLS kuriéri budú doručovať zásielku práve na Deň narcisov, pribalia vám k nej aj narcis a informačný leták o projektoch Ligy proti rakovine,“ doplnila organizácia s tým, že partnerom Dňa narcisov už je viac ako dve dekády aj spoločnosť DHL, vďaka ktorej sa narcis dostane do všetkých kútov Slovenska.

„V rámci dlhoročného partnerstva s Fun rádiom sa v Deň narcisov tento rok uskutoční aj špeciálna výzva, do ktorej sa zapoja moderátori Fun rádia. Dve dvojice – Andrea a Tibor a Maca a Expl0ited – vyrazia do ulíc v rôznych častiach Slovenska s pokladničkami a narcismi, aby zistili, komu sa podarí vyzbierať viac. Tento priateľský súboj však nemá porazených – cieľom je motivovať čo najviac ľudí k podpore a ukázať, že každý príspevok má zmysel,“ doplnila Liga proti rakovine.

Bezplatné projekty vďaka príspevkom

Vďaka príspevkom od ľudí môže Liga pre rakovinu naďalej zabezpečovať bezplatné projekty, ktoré nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých, finančnú podporu pre onkologických pacientov, parochne pre pacientky, programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine a rodinné a relaxačné pobyty.

Liga proti rakovine sa venuje aj prevencii a informuje verejnosť edukačnými podujatiami, kampaňami a prednáškami pre firmy a školy. Ďalej pomáha v prípade advokácie pacienta a vzdeláva zdravotné sestry. Jedným z projektov je tiež OnkoForum.sk, a teda online diskusná platforma pre onkologických pacientov.