Alkohol a jeho účinky na jednotlivé orgány v tele, viete o všetkých rizikách?

Alkohol je populárna látka na celom svete a má mnoho foriem, od piva po tvrdé alkoholické nápoje. Táto tekutina vplýva na celý náš organizmus a pôsobí na rôzne časti tela a mozgu. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najvýznamnejších účinkov alkoholu na náš organizmus.

Účinky alkoholu na mozog

Počas konzumácie alkoholu sa naša mozgová aktivita mení. Ovplyvňuje totiž niektoré z častí nášho mozgu, vrátane hypotalamu a mozgovej kôry. Akonáhle sa alkohol dostane do nášho krvného obehu, dostáva sa aj do mozgu a spôsobuje, že naše neuróny sú menej citlivé na chemické impulzy, ktoré by inak vedeli zabezpečiť správne fungovanie nášho mozgu. To môže viesť k zníženej schopnosti a koordinácii, spomaleniu reakčných časov a k zhoršeniu rozhodovacích schopností.

Účinky na srdce a cievy

Alkohol môže mať vplyv na náš krvný tlak a rytmus srdca. Keď pijeme alkohol, naše srdce bije rýchlejšie a môže stiahnuť cievy, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Dlhodobé nadmerné pitie alkoholických nápojov môže viesť k poškodeniu srdcového svalu.

Účinky alkoholu na pečeň

Pečeň je hlavným orgánom, ktorý zodpovedá za spracovanie alkoholu v našom tele. Ak pijeme príliš veľké množstvo alkoholu, môže to spôsobiť cirhózu pečene. Ide o závažné ochorenie, ktoré môže viesť k zlyhaniu pečene a dokonca k smrti.

Účinky alkoholu na pankreas

Alkohol môže mať tiež vplyv na pankreas, ktorý je zodpovedný za produkciu inzulínu, hormónu, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi. Pri nadmernom pití alkoholu hrozí riziko zápalu tohto orgánu, čo môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám.

Účinky alkoholu na obličky

Časté pitie alkoholických drinkov ohrozuje aj naše obličky, ktoré absorbujú odpadové látky z našej krvi. Zvyšuje sa tiež tlak na tento orgán, čo môže spôsobiť zhoršenie jeho funkcie. Toto môže viesť k zadržiavaniu tekutín v tele, ktoré môže zapríčiniť opuchy a iné zdravotné problémy.

Účinky na tráviaci systém

Alkohol môže mať vplyv na celý náš tráviaci systém, od úst až po konečník. Pri jeho konzumácii sa náš žalúdok sťahuje, čo môže spôsobiť pocit nevoľnosti a bolesti brucha. Alkohol môže dráždiť sliznicu v ústach, hrdle a žalúdku, čo tiež môže viesť k zvýšenému riziku vzniku ochorení tráviaceho ústrojenstva.

Účinky na spánok

Hoci zo začiatku môže alkohol pomôcť uvoľniť sa a lepšie zaspať, časom sa objavujú problémy so spánkom. To môže viesť k únave počas dňa a zníženej schopnosti sústrediť sa.