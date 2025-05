Absolventi škôl by mali spozornieť, s ukončením štúdia majú povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje, že ukončenie štúdia prináša absolventom stredných a vysokých škôl nové povinnosti v súvislosti so zdravotným poistením. Ich zanedbanie môže viesť k problémom so zdravotnou starostlivosťou a finančným záväzkom.

Za absolventov stredných škôl platí zdravotné poistenie štát najdlhšie do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom ukončili štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva naďalej poistencom štátu a nemá voči zdravotnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Samoplatiteľ alebo uchádzač o zamestnanie

V prípade, že sa nerozhodne pre vysokoškolské štúdium, nezamestná sa ani nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej hradí štát. Ak túto možnosť nevyužije, je povinný najneskôr do 8. októbra príslušného roka prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a začať si poistné hradiť sám.

V prípade, že študent začne štúdium na vysokej škole v inom členskom štáte Európskej únie a ide o štúdium, ktoré je z pohľadu slovenského práva rovnocenné domácemu vysokoškolskému vzdelaniu, zostáva poistencom štátu. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ, vrátane krajiny štúdia, môže čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Absolventi bakalárskeho štúdia zostávajú poistencami štátu v prípade, že bezprostredne pokračujú v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu a nedovŕšili 26 rokov. Štát za nich platí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na ďalší stupeň štúdia. Medzi 26. a 30. rokom života je podmienkou denné štúdium. Pokiaľ študent študuje na vysokej škole na Slovensku bez prerušenia, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok – informácie o štúdiu poskytuje zdravotnej poisťovni elektronicky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Úspešná štátnica ukončuje status študenta

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sa v tom istom kalendárnom roku zapíšu na denné doktorandské štúdium, zostávajú poistencami štátu aj počas prázdnin, a to až do dňa zápisu na doktorandské štúdium. Podmienkou naďalej je denná forma štúdia, neprekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia, nezískanie titulu tretieho stupňa a vek do 30 rokov. Ak absolvent druhého stupňa začne študovať na ďalšej vysokej škole, štát za neho už poistné neplatí.

VšZP zároveň pripomína, že status študenta zaniká dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej záverečnej skúšky, nie až po promócii. Od tohto okamihu je potrebné sledovať si svoju poistnú povinnosť a zabezpečiť si ďalšie krytie zdravotného poistenia.