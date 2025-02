Vzájomný britsko-americký obchod je férový a vyvážený, tvrdí Londýn

Britská vláda v pondelok vyhlásila, že jej obchodné vzťahy so Spojenými štátmi sú „férové a vyvážené“ po tom, ako americký prezident Donald Trump varoval, že by mohol uvaliť clá na Britániu. Trump v nedeľu večer naznačil, že Európska únia môže byť na rade s clami podobnými tým, ktoré boli uvalené na Kanadu, Mexiko a Čínu, a dodal, že „by sa to mohlo stať“ aj Veľkej Británii. „Uvidíme, ako to bude so Spojeným kráľovstvom,“ vyjadril sa, ale naznačil možnosť uzavretia dohody s Londýnom, aby sa clám predišlo. „Myslím, že to sa dá vyriešiť,“ dodal Trump.

Hovorca britského premiéra Keira Starmera novinárom povedal, že britský líder verí, že môže dôverovať americkému prezidentovi, že dodrží slovo. „Áno, predseda vlády mal skutočne konštruktívny rad úvodných rozhovorov s prezidentom Trumpom a teší sa na spoluprácu s ním pri prehĺbení našich obchodných, investičných, bezpečnostných a obranných vzťahov,“ konštatoval.

Hovorca dodal, že Británia a Spojené štáty sú navzájom „najväčšími investormi.“ „Máme férový a vyvážený obchodný vzťah, z ktorého majú úžitok obe strany,“ uviedol a poznamenal, že hodnota vzájomného obchodu je približne 300 miliárd libier. Trump uvalil 25-percentné na tovary z Kanady a Mexika a 10-percentné clo na dovoz z Číny. Britskí ministri naznačili, že ich krajina by sa mohla americkým clám vyhnúť, pretože Spojené štáty voči Británii nemajú obchodný deficit .