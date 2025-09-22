Výstavba priemyselného parku BESICO Kechnec napreduje

Medzinárodný developer priemyselných nehnuteľností BESICO slávnostným poklepaním základného stĺpu zahájil ďalšiu etapu výstavby svojho najnovšieho projektu BESICO Kechnec.
Po úspešnom dokončení zemných prác sa výstavba posunula do ďalšej fázy a hala už začína rásť do výšky. Tento míľnik je potvrdením rýchlej realizácie projektu, ktorý bude mať po dokončení podobu moderného priemyselného areálu s prenajímateľnou plochou až 48 000 m² v kategórii „A-class“.
Nový areál vzniká v atraktívnej lokalite pri obci Kechnec, len 20 kilometrov južne od Košíc a v bezprostrednej blízkosti pripravovaného závodu Volvo vo Valalikoch. S celkovou investíciou vo výške 50 miliónov € ponúkne priestory pre logistiku, ľahkú výrobu, administratívu aj ďalšie komerčné aktivity. Generálnym zhotoviteľom stavby je spoločnosť DYNAMIK.
„Poklepanie základného stĺpu je pre nás symbolickým momentom, odteraz už každý deň vidíme, ako náš projekt rastie do výšky. BESICO Kechnec je dôkazom, že východné Slovensko má obrovský potenciál pre rozvoj priemyselných areálov, ktoré sú pripravené slúžiť ďalším generáciám firiem,“ uviedol Boris Miklovič, obchodný riaditeľ DYNAMIK.
K atraktivite projektu prispieva nielen blízkosť závodu Volvo a výjazdu z rýchlostnej cesty E71, ale aj prístupová infraštruktúra – do areálu vedú dve nezávislé cesty, čo je veľkou výhodou pre budúcu logistiku.
BESICO Kechnec ponúkne flexibilné možnosti pre nájomcov, od menších jednotiek až po riešenia na mieru pre väčšie logistické a výrobné prevádzky. Samozrejmosťou je parkovanie pre osobnú aj nákladnú dopravu a environmentálne priateľské riešenia v budovách.
Cieľom BESICO je vytvoriť moderné, udržateľné a efektívne priemyselné zázemie, ktoré podporí rast firiem pôsobiacich na východnom Slovensku a zároveň prispeje k rozvoju regiónu.
