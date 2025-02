Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach napreduje, otvoriť ho plánujú na konci leta – VIDEO, FOTO

Výstavba Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach (NOCKE) napreduje. Počas kontrolného dňa v NOCKE to uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Dodal, že stavba ide podľa plánu, dohnali aj pôvodný časový sklz. S odovzdávaním stavby by sa podľa jeho slov mohlo začať na prelome marca a apríla.

Otvorenie na konci leta

„Následne príde kolaudácia, niekedy na prelome apríla a mája,“ pokračoval. Potom by mali prísť na rad rôzne technické povolenia či povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Predpokladá, že niekedy pred letom by mohli byť pripravení, no dodal, že ešte sa budú montovať viaceré zariadenia. Polaček predpokladá, že NOCKE by mohli otvoriť na sklonku augusta, zatiaľ je predpokladaný termín 30. august.

Primátor pripomenul, že história mestskej plavárne sa začala písať pred temer polstoročím, kedy začala jej výstavba. Za významný krok mesta označil kúpu plavárne od mestskej časti Staré mesto v roku 2020. Poznamenal, že v minulosti plaváreň slúžila najmä športovcom, pre verejnosť v nej nezostávalo miesta.

„To ani nie je rekonštrukcia, alebo modernizácia,“ vyjadril sa Polaček a poukázal, že pôvodná stavba bola temer celá rozobraná a neostal tam „kameň na kameni“, s výnimkou niektorých základných konštrukcií. Priblížil, že niektoré konštrukcie posunuli, celý objekt zväčšili a pôvodný osemdráhový bazén nahradil desaťdráhový.

Pôvodným úmyslom bola obnova

Prízvukoval, že stavba takéhoto rozsahu nemá v dejinách metropoly východu obdoby, rovnako zdôraznil význam podpory od Fondu na podporu športu a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Pôvodným úmyslom mesta pri kúpe plavárne bola najmä jej obnova. Očakávalo sa, že bazén ostane pôvodný a opravia strechu, no statici ich vystríhali pred havarijným stavom strechy. „Ak by sme nepristúpili k oprave, dnes by bola plaváreň definitívne zatvorená, lebo by nám ju zatvorili statici,“ poznamenal.

Avizoval tiež, že do budúcna chcú prepojiť NOCKE so susedným kúpaliskom Červená hviezda. Projekt na výstavbu prepojovacieho traktu je pripravený, radi by ho vybudovali ešte v tomto roku. V pláne sú aj ďalšie parkovacie miesta a tobogan, projekt na ne pripravujú.

600 miest pre divákov

Cena NOCKE je v súčasnosti 19,7 milióna eur, dosiaľ bolo uzavretých päť dodatkov k zmluve. Predpoklad je, že cena by sa mohla navýšiť ešte o ďalších približne 150-tisíc eur.

V NOCKE bude jediný prekrytý 50-metrový plavecký bazén na Slovensku. Okrem desiatich 50-metrových dráh poskytne aj dve desiatky 25-metrových dráh. Tribúna ponúkne viac ako 600 miest pre divákov, zázemie pre verejnosť, ale aj pre športové kluby či médiá. V suteréne zas bude wellness a fitness centrum na ploche 1 200 metrov štvorcových.

Kontrolného dňa sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu Ján Krišanda (nom. SNS), ako aj viacerí poslanci mestského zastupiteľstva.