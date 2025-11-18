Vyskúšajte túto sobotu Hyundai a získajte darček aj zľavu až 1 000 €

Chcete nové auto? Alebo si len chcete spraviť zážitkovú sobotu? V sobotu 22. novembra vás Hyundai pozýva k svojim predajcom po celom Slovensku na špeciálny deň testovacích jázd. Vyskúšate najnovšie modely, dostanete darček, občerstvenie a navyše aj zľavový kupón, ktorý vám môže ušetriť až 1 000 € pri kúpe auta.
Hyundai vám dá testovať, vy im dáte spätnú väzbu. A k tomu ešte darček, zľavu a možnosť vyhrať auto na týždeň
Kedy ste naposledy jazdili v úplne novom aute bez toho, aby vás do niečoho tlačili? Hyundai spúšťa kampaň „Otestujte naše hviezdy“, ktorá vám dá jedinečnú príležitosť stať sa recenzentom – vyskúšate si jeden z najnovších modelov, vyplníte krátky dotazník a na oplátku dostanete exkluzívny zľavový kupón. Ten môžete použiť pri kúpe nového vozidla do 29. 11. 2025.
Akcia platí len jeden deň – v sobotu 22. 11. 2025 – u všetkých autorizovaných predajcov Hyundai na Slovensku.
Koľko môžete ušetriť? Viac, než čakáte
Zľavové kupóny sú odstupňované podľa modelu a typu financovania. Môžete získať:
- 1 000 € zľavu – pri financovaní s ČSOB Leasing (na všetky modely okrem i10 a INSTER)
- 750 € zľavu – na modely TUCSON, SANTA FE, STARIA, IONIQ 5, IONIQ 6 a IONIQ 9 (bez ohľadu na financovanie)
- 500 € zľavu – na modely i20, i30, BAYON a KONA (bez ohľadu na financovanie)
Táto zľava sa kombinuje so všetkými aktuálnymi akciami Hyundai, takže výsledná cena môže byť ešte výhodnejšia. Napríklad pri modeli i30 Hatchback s motorizáciou (1.5i, 71 kW, Comfort) tak viete ušetriť až 3 300 € oproti bežnej cene.
Ako to funguje?
Zúčastniť sa je jednoduché:
- Zaregistrujte sa na www.hyundai.sk/hviezdy
- Vyberte si predajcu a model, ktorý chcete otestovať
- Príďte 22. 11. na testovaciu jazdu
- Získajte zľavový kupón, občerstvenie a malý darček
- Zapojte sa do súťaže o auto na týždeň s plnou nádržou
Auto ako darček? Možno nie, ale výhra na týždeň určite poteší
Každý, kto absolvuje testovaciu jazdu a zaregistruje sa do kampane, sa automaticky zapojí do súťaže o 10 cien, medzi ktorými je aj zapožičanie auta Hyundai na celý týždeň. A s plnou nádržou!
Príležitosť, ktorá sa neopakuje každý deň
Hyundai touto kampaňou ponúka viac než len testovaciu jazdu – je to zážitok, zľava a možnosť výhry v jednom. Všetko prebieha v priateľskej atmosfére, bez nátlaku a so záujmom o váš názor. Tak prečo to nevyskúšať?
Registrujte sa už dnes na www.hyundai.sk/hviezdy
Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Hyundai