Vyšetrovateľ navrhol obžalobu, muž neoprávnene nakladal s odpadom v rozsahu takmer deväť miliónov eur

Vyšetrovateľ navrhol prokurátorovi obžalovať 48-ročného muža P. S. z Bratislavy pre pokračujúci zločin neoprávneného nakladania s odpadmi v rozsahu temer 9 miliónov eur s DPH.

„Obvinený muž ako jediný konateľ spoločnosti so sídlom v Bratislave a právnická osoba, ktorej bol konateľom nekonal s náležitou odbornou starostlivosťou v rámci svojej riadiacej a rozhodovacej činnosti,“ informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.

Zvýšené riziko znečistenia

Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

„Obvinená fyzická osoba P. S. a obvinená právnická osoba spoločnosť svojím konaním úmyselne nakladali s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ uviedla Hrabovská. Doplnila, že toto konanie zvýšilo riziko znečistenia životného prostredia, prinajmenšom ovzdušia.

„Od januára do septembra 2020 vykonával protiprávne recykláciu uloženého odpadu v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji, na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti, ktorej je konateľom, a na ktorých sa nachádzalo protiprávne vytvorené úložisko odpadu známe aj ako ‚čierna skládka odpadu Farná‘,“ informovala Hrabovská.

Zhodnotil 300 tisíc ton odpadu

Doplnila, že skrz firmu, ktorej je konateľom, prevádzkoval mobilné zariadenia na zhodnotenie odpadu a protizákonne zhodnotil 300-tisíc ton odpadu, napríklad zeminy a kameniva, ale i betónu a zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácií.

„Obvinený taktiež od februára do mája 2020 vykonával protiprávne recykláciu uloženého odpadu na pozemkoch v k. ú. Vajnory v Bratislave (vjazd do Rače od Pezinka), kde sa v súčasnosti nachádza protiprávne vytvorené úložisko odpadu známe tiež ako ‚čierna skládka odpadu pri čerpacej stanici‘,“ dodáva Hrabovská, s tým, že muž prostredníctvom spoločnosti, v ktorej bol konateľom, zhodnotil vďaka mobilnému zariadeniu na zhodnocovanie 88-tisíc ton odpadu v podobe zeminy a kameniva, betónu či zmiešaného stavebného odpadu.

Polícia upozornila občanov i podnikateľov na to, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, a to vzhľadom na to, že takýmto konaním sú ohrozované a poškodzované environmentálne a ekonomické záujmy spoločnosti.