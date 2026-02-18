Vyše 200 ruských športovcov už reprezentuje iné krajiny. Minister športu má pre nich pripravený tvrdý trest

Medzi niektorými ruskými športovcami panuje trend, ktorý nemá s patriotizmom nič spoločné – hromadne si menia občianstva a reprezentujú iné krajiny.
To sa nepáči tamojšiemu ministrovi športu Michajlovi Degťarjovovi. Ostro im odkázal, že si želá, aby za to, čo urobili, mali zákaz vstupu do svojej vlasti.
„Kŕmime ich tu, vzdelávame ich, poskytujeme im trénerov a zázemie a potom zahodia pasy a odídu. Chceme ich pripraviť o všetko, zakázať im príchod do krajiny a využívanie našich športových zariadení. K tomu sa dostaneme,“ uviedol minister.
Ruský región Tatársko na olympijských tratiach. Symbol, ktorý sa Kremľu pravdepodobne veľmi nepáči
Bez návštevy blízkych
Týkať by sa to malo veľkého množstva športovcov vrátane šachistu Vladimira Fedosajeveva, ktorého už zbavili titulov ako Majster športu Ruskej federácie a Veľmajster Ruska. Aktuálne reprezentuje Slovinsko.
Odhaduje sa, že od začiatku roka 2022 zmenilo národné farby viac ako 200 ruských šachistov. Ide až o približne 70 percent všetkých športovcov, ktorí zmenili občianstvo, a práve v tomto športe.
Aktuálnych zimných olympijských hrách sa zúčastňuje 28 športovcov narodených v Rusku, z ktorých tretina opustila svoj národný tím po ruskom útoku na Ukrajinu vo februári 2022. Nemôžu navštíviť svoje rodiny a kontakt by mal byť podľa nových predpisov ešte ťažší.
Olympionici v Miláne si krátia čas adopciou rastlín, niektorým dokonca dávajú mená
Množstvo dôvod na odchod
Degťarjov verí, že štát by mal dostať odškodnenie, ak športovec prestúpi do národného tímu inej krajiny. „Vo futbale sú prestupy z klubu do klubu kompenzované. Prečo by štát nemal dostávať kompenzáciu aj za prestup športovca do iného národného tímu? V počiatočnej fáze tréningu náš štát vynakladá na každého športovca v priemere viac ako 260-tisíc rubľov ročne a v prípade elitných športovcov, ktorí už hrajú za národné tímy a cestujú na majstrovstvá sveta, môžu náklady dosiahnuť až 1,5 milióna rubľov ročne. Preto musíme reagovať,“ uviedol podľa webu sport.pl.
Odišlo aj množstvo tenistov či tenistiek – Jelena Rybakinová, Julia Putincevová, Alexander Bublik, Alexander Ševčenko, Daria Kasatkinová, Anastasia Potapovová, Kamila Rachimovová, Polina Kudermetovová, Maria Timofejevová, Varvara Gračevová či Ksenia Jefremovová.
Prečo športovci opúšťajú Rusko? Existuje mnoho dôvodov. Pre niektorých je to vojna na Ukrajine a nesúhlas Kremľa s ich konaním. Mužskí športovci tiež nechcú byť povolaní do armády. Ďalšími možnosťami sú neakceptovanie sexuálnej orientácie, problém s vízami či zvýšenie šance zúčastniť sa športového sviatku pod piatimi kruhmi.