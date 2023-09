Výpravný česko-slovenský film Dve slová ako kľúč je už v kinách. Aká bola premiéra?

Od 31. augusta je v kinách výnimočný česko-slovenský film Dve slová ako kľúč, ktorý sa natáčal po celom svete a popri domácich hercoch si v ňom zahrali aj zahraničné hviezdy, ako Pierre Richard či Daniel Olbrychski. Do slovenských kín ho minulý štvrtok slávnostne uviedla medzinárodná česko-slovenská delegácia. Prekvapením večera bol príchod slovenskej herečky Jany Nagyovej.

Dve slová ako kľúč prišiel prvým slovenským divákom osobne predstaviť režisér Dan Svátek, ktorý je zároveň aj producentom filmu a autorom scenára. Spoločnosť mu robili autor knižnej predlohy Josef Formánek, herci Ivan Franěk a Diana Dulínková, kameraman Jakub Šimůnek, hudobný skladateľ Norbi Kovács, spoluautor hudby Patrik Kee Kedzierski a slovenský koproducent Peter Neveďal. Milým „bonusom“ bola účasť slovenskej herečky žijúcej v Nemecku Jany Nagyovej, ktorá pôvodne na premiére nemala byť, zhodou okolností však v ten deň cestovala na Slovensko, a tak si rovno z vlaku „odskočila“ do kina. Predstaviteľka legendárnej princeznej Arabely si v snímke Dve slová ako kľúč zahrala po boku poľskej hereckej legendy Daniela Olbrychského. Ikonická herečka sa vrátila na filmové plátna po takmer 30-ročnej prestávke len minulý rok v rozprávke Princ mamáčik. K návratu pred kameru ju však ako prvá priviedla práve ponuka od Dana Svátka na účinkovanie vo filme Dve slová ako kľúč.

Eva Sakálová a Danica Jurčová. Foto: Bontonfilm

Dve slová ako kľúč sú podľa slov tvorcov aj prvých divákov silne emotívnym filmom a rovnako emotívna bola aj slovenská premiéra. Ešte pred spustením filmu divákov na jeho sledovanie navnadili netradičným meditatívnym hudobným vstupom členovia delegácie Josef Formánek, Dan Svátek, Norbi Kovács a Patrik Kee Kedzierski s pomocou tibetskej misy, gitary a vokálnej improvizácie. Emócie boli citeľné aj po skončení filmu, keď diváci len ťažko hľadali slová a hercov a tvorcov, ktorí sa s nimi prišli rozlúčiť, odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

Premiéru filmu Dve slová ako kľúč si nenechali ujsť ani viaceré známe tváre zo slovenského šoubiznisu. Na výpravnú česko-slovenskú snímku boli zvedavé napríklad herečky Michaela Čobejová, Eva Sakálová, Danica Jurčová, herec Přemysl Boublík, ktorý prišiel v spoločnosti známeho fitness trénera Branislava Martanoviča, miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová, Jozef Oklamčák a ďalší.

Michaela Čobejová. Foto: Bontonfilm

SnímkaDve slová ako kľúč sleduje osudy rôznych ľudí na niekoľkých kontinentoch, ktoré sa postupne prelínajú a nakoniec sa spoja do jedného príbehu. Natáčanie prebiehalo po celom svete – okrem Českej republiky štáb natáčal aj vo Francúzsku, v Dánsku, Indii, Himalájach, New Yorku, Japonsku či na indonézskom ostrove Siberut, ktorý Josef Formánek opísal vo svojich knihách.

Frederika Kurtulíková so sestrou. Foto: Bontonfilm

„Nemal by som to hovoriť, keďže je to podľa mojej knihy, ale Dan Svátek natočil naozaj krásny film. Je to nádherný sled obrazov z celého sveta,“ neskrýval nadšenie z filmu spisovateľ Josef Formánek.

V hlavných úlohách sa predstavia David Švehlík a Ivan Franěk. V ďalších úlohách si zahrali Jana Nagyová, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, ako aj zahraničné hviezdy Daniel Olbrychski a Pierre Richard či japonskí herci Yuki Iwasaki a Gen Seto.

Přemysl Boublík a Branislav Martanovič. Foto: Bontonfilm

Chcete vedieť, aké dve slová sú kľúčom ku šťastiu? Príďte si tento „svetový“ česko-slovenský film vychutnať na veľkom plátne.

Producentom filmu Dve slová ako kľúč je spoločnosť Holiday Films, koproducentmi sú IS Produkce, Filmový uzel, Czech Press Group, mesto Zlín, SPŠK, Galen Clinic, Česká televízia a FilmWorx. Do slovenských kín ho 31. augusta uviedla distribučná spoločnosť BONTONFILM.

Informačný servis