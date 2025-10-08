Výnimočný moment pre rodinu. Bratia Sauerovci spoločne v slovenskej reprezentácii

Mario Sauer sa pred októbrovým reprezentačným zrazom dočkal premiérovej pozvánky do národného A-mužstva. Pridal sa tak k svojmu mladšiemu bratovi Leovi, ktorý už má skúsenosti s reprezentačným tímom.
„Veľká pocta pre nás obidvoch, že tu môžeme byť, dokonca spolu. Už v ‚dvadsaťjednotke‘ to bolo super a v ‚áčku‘ je to ešte vážnejšie. Sme obaja šťastní,“ povedal Mario Sauer vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Napodobnia Labantovcov?
Sauerovci sa môžu po bratoch Branislavovi a Vladimírovi Labantovcoch stať iba druhou súrodeneckou dvojicou, ktorá si spolu zahrá v zápase slovenskej reprezentácie. Leo reagoval na pozvánku brata s radosťou: „Samozrejme, bol rád. Hneď mi gratuloval,“ potvrdil Mario, ktorý nedávno prestúpil z MŠK Žilina do francúzskeho FC Toulouse.
V septembrovom kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026 proti Nemecku (2:0) vynikal Leo Sauer, ktorého výkon sledoval jeho brat Mario počas zrazu národného tímu do 21 rokov v Šamoríne. „Sedeli sme v reštaurácii v x-bionicu. Boli tam aj bežní ľudia. Dosť som tam vykrikoval, napríklad keď si Leo posadil Rüdigera, čo je podľa mňa nezvyčajné, keď 19-ročný chalan podá takýto výkon. Bol som vtedy šťastný a naplnilo ma to hrdosťou,“ priznal Mario.
Tvrdí, že dostať sa do reprezentačného áčka je sen každého chlapca. Ani on nebol výnimka. „Sníval som o tom odmalička a keď som prestúpil do Francúzska a začal tam pravidelne hrávať, dúfal som, že by to mohlo prísť,“ dodal.
Severné Írsko je doma silné
Slovákov čakajú v októbri mimoriadne dôležité kvalifikačné zápasy. Najprv v piatok nastúpia v Severnom Írsku a potom v pondelok doma vyzvú výber Luxemburska. Tieto duely ukážu, či Slovensko bude môcť v novembri reálne pomýšľať na prípadný postup z 1. miesta.
„Je to ostrovný futbal. Majú teraz doma dobré výsledky. Dva roky všetko povyhrávali,“ skonštatoval Mario Sauer na adresu najbližšieho protivníka.