Vykrádač archeologického dedičstva vlastnil raritnú mincu zo severného Talianska, poputuje do múzea

Krajský pamiatkový úrad Trnava spolu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pripravuje prevod kolekcie artefaktov do vlastníctva regionálneho múzea. Stovky predmetov zaistila polícia po tom, ako si nálezy prisvojil v súčasnosti už právoplatne odsúdený vykrádač archeologického dedičstva. Išlo o recidivistu zo Serede, ktorý má register trestov husto popísaný.
Ako informoval Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, v kolekcii bol identifikovaný artefakt, ktorý sa na našom území objavuje veľmi zriedkavo. Strieborný denár Huga z Arlesu (Provensálskeho) a Lothara II. z lombardského mesta Pavia na severe Talianska, ktorý sa razil v rokoch 931 až 947.
Pamiatkari prišli o dôležité informácie
Výskyt týchto mincí v Karpatskej kotline je spojený so staromaďarskými výbojmi do severného Talianska a na Slovensku a v Maďarsku sa objavujú hlavne na staromaďarských pohrebiskách. Denár bol objavený na bližšie nezistenom mieste neďaleko Serede v okrese Galanta.
V Trnavskom kraji je to prvý známy exemplár tejto razby. Minca je dvakrát perforovaná, z čoho odborníci usudzujú, že sa druhotne používala ako ozdoba na odeve. Vykrádač archeologického dedičstva nezaznamenal miesto ani bližšie okolnosti nálezu, pamiatkári tak prišli o množstvo dôležitých informácií.
Význam nálezu mince podľa Sládka spočíva, okrem jej raritnosti, v tom, že výboje starých Maďarov do oblasti Pavie sú doložené aj písomnými prameňmi. V roku 924 vyplienili priamo mesto, kde zavraždili biskupa.
Skúmanie modernými metódami
Po zaplatení výkupného tu zostalo nažive len asi dvesto ľudí. Z rokov 942 a 947 sa zachovali aj údaje o ročných platbách odvádzaných za mier. Výnimočný je najmä záznam z roku 942, v ktorom sa dochovala aj konkrétna suma. Hugo z Arlesu bol ochotný zaplatiť za mier jednému zo staromaďarských vodcov 10 modiov (modius) striebra, čo v prepočte môže znamenať až 1 750 000 mincí.
V okrese Galanta sa staromaďarské pohrebiská doposiaľ zistili na viacerých miestach v Seredi, ďalej v Abraháme, Dolnej Strede, Hoste, Košútoch, Malej Mači, Matúškove, Sládkovičove a Vozokanoch. Ani jedno z týchto pohrebísk nebolo podľa Matúša Sládka skúmané modernými metódami archeologického výskumu a hroby boli v dávnejšom období zistené už ako narušené pri ťažobnej, stavebnej či poľnohospodárskej činnosti.