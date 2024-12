Vyhrali aj po ôsmy raz! Spišskej Novej Vsi chýba jeden zápas k stopercentnému decembru

Spišská Nová Ves sa v tabuľke na jeden bod priblížila lídrovi extraligy z Košíc.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi v praxi ukazujú, aký vie byť hokej až bláznivo protichodný. V novembri ešte pod vedením kanadského trénera Jasona O´Learyho osemkrát prehrali z deviatich zápasov, ale v decembri už s novým hlavným trénerom Vladimírom Záborským zatiaľ iba víťazia.

Sobotňajší domáci triumf nad Michalovcami (3:1) mal poradové číslo osem. Ak sa im podarí v pondelok opäť doma zdolať hráčov Žiliny, zavŕšia december bez jedinej prehry.

„Proti Michalovciam to z našej strany nebolo herne optimálne, ale našli sme cestu k trom bodom. Za to si celé mužstvo zaslúži pochvalu,“ zhodnotil Vladimír Záborský, ktorý od posunu z asistenta na hlavného trénera ešte ani raz s mužstvom neprehral. „Stále to robíme rovnako. A stále si myslím, že v hokeji to býva hore-dolu, aj keď je lepšie vyhrať a všetci to chceme,“ dodal Záborský.

Už len jeden bod

Zatiaľ čo Michalovčania vypadli z elitnej šestky, Spišiaci sa už na jeden bod priblížili nedávno ešte dominantným Košičanom. Tí majú síce ešte zápas k dobru, ale v sobotu prehrali v Poprade 1:2. V dvadsiatom zápase na ľade súpera Košice len po štvrtý raz prehrali v riadnom hracom čase.

Spolu s víťazstvami po predĺžení alebo nájazdoch vyhrali vonku až 14-krát. Teraz to však neplatilo. O druhom popradskom triumfe z posledných troch zápasov rozhodol presilovkovým gólom 39-ročný Kanaďan Adam Cracknell. Kapitán Popradu zaokrúhlil počet gólov v sezóne na dvadsať a spolu s Trenčanom Seanom Joslingom vedú tabuľku strelcov po 32. kole extraligy.

Tímový výkon a obetavosť

„Neuveriteľný tímový výkon a neskutočná obetavosť. Všetci sme šliapali na sto percent a išli za víťazstvom. Pomáhali sme si navzájom. Aj mne spoluhráči pomohli, keďže to bol môj prvý zápas po chorobe,“ uviedol obranca Popradu Samuel Fereta na youtubovom profile HK Poprad. Na adresu fanúšikov, ktorých prišlo takmer 4-tisíc a utvorili skvelú atmosféru, rád dodal:

„Ďakujeme im za podporu a dúfame, že to takto bude aj naďalej pokračovať. Robíme všetko preto, aby naše výkony gradovali. Nie vždy je to ideálne, ale robíme maximum.“

Padlo im všetko

Vydarený návrat do najvyššej súťaže zažil skúsený tréner Peter Mikula. Jeho Zvolen triumfoval v pohronskom derby nad Banskou Bystricou nečakane hladko 6:1. Zvolen je deviaty a za šiestou Žilinou zaostáva o 7 bodov.

„Padlo nám všetko, čo som chcel. Dúfam, že nám to aj zostane a nebude to len nejaký výkrik do tmy. Nechcem sa dotknúť toho, čo tu bolo predtým. Hráči však plnili to, čo som im vysvetlil, keď som videl nedostatky, ktoré robili. Nebolo to bez chýb, ale dáva nám to nádej do ďalších zápasov,“ vyslovil sa Peter Mikula na webe HKM Zvolen.

Stmelený Slovan

Zaváhanie Banskej Bystrice využil rozbehnutý bratislavský Slovan. „Belasí“ uspeli na ľade majstrovskej Nitry 3:2 po predĺžení gólom svojho rozdielového obrancu Senu Acolatseho a posunuli sa na tretiu priečku tabuľky.

„Po obmene kádra sa kabína stmelila, máme aj výborné tréningy. Chalani plnia veci, ktoré majú. Prejavuje sa kvalita tímu. Mali sme veľmi dobrú prvú tretinu a výhru za dva body si v ťažkom prostredí vysoko cením,“ povedal tréner HC Slovan Peter Oremus na pozápasovej tlačovke.

Na spodku extraligového poradia nenastali zmeny. Posledné Nové Zámky ani predposledný Liptovský Mikuláš nebodovali. Liptáci doma prehrali so Žilinčami (3:6) a Nové Zámky vo vyrovnanom súboji podľahli o gól v Trenčíne (3:4).