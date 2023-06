Vyhlasovanie nových výziev je podľa Balíka v sklze, viac ako 46 miliónov eur Programu Slovensko je prioritne určených pre tri kraje

Harmonogram vyhlasovania výziev z Programu Slovensko na využívanie eurozdrojov v objeme 12,6 mld. eur v novom programovom období 2021 až 2027 treba aktualizovať.

Podpora odborného vzdelávania

Poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík po rokovaní vlády v stredu informoval o určitom sklze pri vyhlasovaní nových výziev.

Ministerstvo investícií v utorok vyhlásilo prvú eurofondovú výzvu z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko, na podporu odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch.

Peniaze v objeme viac ako 46 miliónov eur sú určené prioritne pre Trenčiansky, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj.

„Toto je štart série výziev, ktoré budú do konca roka ešte vyhlasované v objeme niekoľko miliárd eur,“ povedal Balík.

Aktualizácie deliacich línií

Členovia vlády a vedúci jej úradu majú v súvislosti so spustením vyhlasovania výziev z Programu Slovensko aktualizovať deliace línie medzi opatreniami Plánu obnovy a odolnosti a fondov Európskej únie, a to v rámci zverejnenej synergickej tabuľky na webe zriadenom pre implementáciu fondov EÚ. Úlohu treba splniť do 31. júla.

Vláda zároveň ministrom, vedúcemu úradu a generálnemu riaditeľovi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry uložila poskytnúť do 10. júla Monitorovaciemu výboru Programu Slovensko 2021 – 2027 reálne dáta do harmonogramu plánovaných výziev.

Priebežne majú uprednostniť vyhlasovanie otvorených výziev podľa Rámca implementácie fondov pre programové obdobie 2021 až 2027. Plánované výzvy so schválenými hodnotiacimi kritériami je potrebné vyhlásiť do 30. septembra.