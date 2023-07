Výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 sa nezačal, vo výpočtoch nastala chyba

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uviedol, že „jedna z krajín“ sľúbila začiatok výcviku ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 v júni, no pre chybu vo výpočtoch sa tak nestalo. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Kuleba to povedal vo vysielaní národnej televízie.

Kuleba priznal, že už skôr bol presvedčený, že Ukrajina dostane stíhačky „v prvých mesiacoch budúceho roka“, keďže výcvik na F-16 sa mal začať v júni.

„Výcvik sa nezačal v júni. To znamená, že harmonogram sa začína posúvať… Teraz pracujeme so všetkými zainteresovanými stranami, so všetkými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na leteckej koalícii, aby sme tento proces čo najviac urýchlili,“ dodal.

Šéf ukrajinského rezortu zahraničných vecí vysvetlil, že je to veľmi komplikovaný proces zahŕňajúci výcvik pilotov a inžinierov, prípravu infraštruktúry, vykonanie potrebných právnych rozhodnutí a presun lietadiel.

„Výcvik sa nezačal. Od jednej z krajín bol prísľub začiatku výcviku v júni, no teraz hovoria, že pokračujú v prípravách na začiatok výcviku, pretože urobili chybu vo výpočtoch a potrebujú viac času. Ale nemáme čas, tak všetko zrýchľujeme, ako sa len dá,“ poznamenal Kuleba.