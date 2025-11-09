Partizáni v ruskej republike Baškirsko podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach

Štyri ruské vojenské logistické zariadenia zničili členovia odporu proti režimu Vladimira Putina. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to v nedeľu ukrajinské vojenské spravodajstvo. Išlo o objekty pri meste Vologda na severozápade Ruska a v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu.
Partizáni v Baškirsku podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach a neďaleko Vologdy zničili železničnú reléovú skriňu. Tieto útoky sa podľa obranného spravodajstva Ukrajiny stali v októbri a novembri.
Ukrajinská vojenská spravodajská služba poznamenala, že systematická sabotáž takýchto zariadení výrazne komplikuje logistiku ruskej armády.