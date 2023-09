Stredoškoláčky vnímajú IT profesie ako nudné, zároveň ich spájajú s istotou zamestnania a rozvojom

Stredoškoláčky vnímajú IT profesie ako nudné, náročné a komplikované. Vnímajú ich najmä skrz programovanie, vývojárstvo či webový dizajn.

Nedostatok informácií o práci v IT

Prácu v IT profesiách si tiež spájajú s istotou zamestnania a benefitmi pre zamestnancov, neustálym rozvojom, no aj so sedavým zamestnaním či neosobným pracovným prostredím bez komunikácie.

Dané profesie si tiež spájajú s prácou pre mladších ľudí, keďže podľa nich vyžadujú neustálu adaptibilitu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Krajinka, ktorý s podporou spoločnosti Slovak Telekom realizovala pre organizáciu Aj Ty v IT.

Kvalitatívny prieskum bol realizovaný na prelome rokov 2022 a 2023, pričom sa do hĺbkových rozhovorov zapojilo 56 dievčat a osem chlapcov. Focusové skupiny, ktorých bolo osem, boli vedené anonymne a trvali 90 až 120 minút.

Cieľom bolo zistiť, ako vnímajú stredoškoláčky IT a čo spôsobuje ich nižší záujem o toto odvetvie. Stereotypný pohľad dievčat na tieto profesie podľa organizácie Aj Ty v IT vyplýva zrejme z nedostatku informácií o práci v IT.

Považujú ich za nespoločenských

Prieskum ukázal okrem iného aj to, že stredoškoláčky vnímajú IT-čkárov ako perspektívnych ľudí, no zároveň ich považujú za introvertov, ktorí značnú časť života prežijú virtuálne.

Spontánne naratívy stredoškolských študentiek a študentov o IT-čkároch tiež boli také, že ide o pekných ľudí s okuliarmi, alebo že IT-čkári vytvárajú páry s IT-čkárkami.

Stredoškoláčky tiež týchto ľudí považujú za nespoločenských a myslia si, že veľa pracujú, zároveň si zvyknú myslieť, že IT-čkári sú emocionálne plachí a majú sklony k mizogýnii. Medzi odpoveďami sa objavilo i to, že ľudia pracujúci v IT majú sklon užívať halucinogénne drogy.

Zvyšovanie záujmu

Podľa organizácie Aj Ty v IT je nutné na školách vysvetľovať význam a možnosti technológií, ak chceme, nielen u dievčat, zvyšovať záujem o IT.

„Je nutné poukazovať na to, že technológie neponúkajú iba programátorské pozície. Sú tam desiatky ďalších veľmi atraktívnych možností. Spomenúť môžem prepájanie dát v digitálnom marketingu, testovanie webov a aplikácií, agilné riadenie projektov a množstvo ďalších príležitostí,“ vraví výkonná riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Organizácia sa usiluje objasňovať a vyvracať stereotypy o technologickom svete, zároveň predstavujú mužov ako spojencov, nie prekážku v IT a vďaka vzdelávaniu na svojich workshopoch sa Aj Ty v IT usiluje pomôcť dievčatám úspešne zvládať náročné zadania.

„Organizácia zároveň spolupracuje so strednými školami a dokazuje, že vzdelávanie o technológiách je možné realizovať aj hravou a pútavou metódou. Výsledky prieskumu potvrdili, že práve spôsob podania je veľmi dôležitý a vie zásadne ovplyvniť vzťah k danému predmetu nielen v danej chvíli, ale aj rozhodnúť o budúcnosti dievčat,“ uviedli.