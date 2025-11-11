Slovensko zaostáva v inováciách, Klub 500 volá po vyšších investíciách do výskumu a technológií

Slovenské hospodárstvo potrebuje impulzy, ktoré mu pomôžu prekonať technologické zaostávanie a zvýšiť konkurencieschopnosť. Klub 500 preto víta úspešné ukončenie hodnotenia a zverejnenie výsledkov výziev na podporu robotiky, automatizácie a biotechnológií, ktoré vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Podľa najväčších zamestnávateľov ide o ukážku modernej a adresnej podpory inovácií, ktorá dokáže reálne posilniť technologickú úroveň slovenského priemyslu a pomôže transformovať ekonomiku smerom k vyššej pridanej hodnote.
Nový prístup ako štandard
„Podpora robotizácie a biotechnológií má zásadný význam pre technologický rozvoj, produktivitu a udržanie pracovných miest v krajine. Slovensko potrebuje viac takýchto nástrojov, ktoré reagujú na potreby hospodárstva, nie na formálne schémy,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Proces administrácie a hodnotenia projektov sa uskutočnil rýchlo a efektívne, čo považujú zamestnávatelia za dôležitý signál zmeny. Nový prístup má byť podľa nich štandardom aj pre ďalšie podporné programy. Či už v rámci plánu obnovy, štrukturálnych fondov alebo národných zdrojov.
Slovensko.Digital kritizuje ministerstvo za pozastavenie projektov modernizácie služieb štátu, poukazuje na sériu pochybení
Záujem podnikateľov a výskumných inštitúcií navyše vyslal jasný odkaz, a to že slovenské firmy majú pripravené kvalitné a inovatívne projekty, ktoré čakajú na podporu. Dopyt po financiách niekoľkonásobne prevýšil vyčlenenú alokáciu, čo je podľa Gregora dôkaz, že ekonomika má potenciál rásť, ak dostane správne impulzy.
Klub 500 preto vyzýva vládu, aby navýšila rozpočet výziev a umožnila podporiť čo najväčší počet úspešných projektov. „Rozšírenie podpory by malo výrazný multiplikačný efekt na ekonomiku, zamestnanosť aj technologický rozvoj Slovenska,“ doplnil Gregor.
Alarmujúce výsledky
Očakáva sa, že podpora v oblasti robotiky a biotechnológií posilní inovačné kapacity krajiny, prepojí výskum s praxou a prispeje k technologickej suverenite Slovenska. Tieto faktory sú kľúčové aj z pohľadu medzinárodnej reputácie krajiny, ktorá v rebríčkoch inovatívnosti a konkurencieschopnosti dlhodobo zaostáva.
Podľa Globálneho inovačného indexu 2025 sa Slovensko umiestnilo na predposlednom mieste v rámci EÚ, predbehlo len Rumunsko. Ešte horšie dopadlo v Globálnom indexe konkurencieschopnosti 2025, kde obsadilo 63. miesto zo 69 krajín. V rámci Európskej únie skončilo úplne posledné, s výrazným odstupom nielen od priemeru EÚ, ale aj od ostatných krajín V4.
Tieto alarmujúce výsledky podľa Klubu 500 dokazujú, že Slovensko musí systematicky investovať do výskumu, vývoja a technologických inovácií, ak chce dobehnúť vyspelé ekonomiky. Práve cielená podpora robotiky, automatizácie a biotechnológií predstavuje krok správnym smerom. Umožňuje zvýšiť technologickú pripravenosť, zlepšiť produktivitu a posilniť schopnosť slovenských firiem obstáť v medzinárodnej konkurencii.