Slovensko pripravuje Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie k pripravovanému národnému projektu Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť (AI CyberLab).
Odhaľovanie hrozieb
Cieľom projektu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry štátu a zvýšiť odolnosť Slovenska voči čoraz sofistikovanejším kybernetickým hrozbám. Nové laboratórium má vytvoriť moderné zázemie pre vývoj, testovanie a overovanie riešení využívajúcich umelú inteligenciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Kybernetické útoky sú naďalej najväčšou hrozbou pre firmy, k vrcholu rizík sa však vyšvihol aj nový faktor
Podľa rezortu má prispieť k rýchlejšiemu odhaľovaniu hrozieb, prevencii incidentov a podporiť bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v praxi. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027 a zo štátneho rozpočtu.
Prístup k umelej inteligencii má čoraz viac zamestnancov, spolu s efektivitou však rastú aj riziká
„Kybernetická bezpečnosť dnes nie je len technická téma, ale otázka dôvery a stability štátu. Chceme, aby Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť vzniklo v úzkej spolupráci s odbornou komunitou. Preto pozývam expertov z akademického prostredia, technologického sektora aj širšej odbornej verejnosti, aby sa zapojili do verejného pripomienkovania a pomohli nám nastaviť tento projekt čo najlepšie,“ uviedol minister investíciíSamuel Migaľ.
Bezpečné využívanie umelej inteligencie
Do prípravy projektu sa môže zapojiť každý so záujmom o rozvoj bezpečného a dôveryhodného využívania umelej inteligencie na Slovensku. MIRRI zverejnilo projektovú dokumentáciu a podnety je možné predkladať prostredníctvom online formulára.
Kybernetické útoky na Slovensku sa zdvojnásobili, najčastejším cieľom je výrobný sektor
Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI Pavel Hajdin označil projekt za systematickú investíciu do budovania špičkových kapacít štátu v oblasti detekcie, analýzy a prevencie kybernetických hrozieb. „Naším cieľom je získať spätnú väzbu od odbornej komunity a zapracovať relevantné podnety ešte pred finálnym nastavením parametrov,“ uviedol.
Vznik AI CyberLab má podľa rezortu posilniť digitálnu suverenitu Slovenska a podporiť spoluprácu medzi štátom, výskumnými inštitúciami a technologickým sektorom. Začiatok realizácie projektu a budovanie laboratória sa predpokladá po jeho schválení, orientačne začiatkom roka 2027.