Slovensko pripravuje Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť

Cieľom projektu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry štátu a zvýšiť odolnosť Slovenska voči čoraz sofistikovanejším kybernetickým hrozbám.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hacker, kybernetický útok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie k pripravovanému národnému projektu Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť (AI CyberLab).

Odhaľovanie hrozieb

Cieľom projektu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry štátu a zvýšiť odolnosť Slovenska voči čoraz sofistikovanejším kybernetickým hrozbám. Nové laboratórium má vytvoriť moderné zázemie pre vývoj, testovanie a overovanie riešení využívajúcich umelú inteligenciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Podľa rezortu má prispieť k rýchlejšiemu odhaľovaniu hrozieb, prevencii incidentov a podporiť bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v praxi. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027 a zo štátneho rozpočtu.

„Kybernetická bezpečnosť dnes nie je len technická téma, ale otázka dôvery a stability štátu. Chceme, aby Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť vzniklo v úzkej spolupráci s odbornou komunitou. Preto pozývam expertov z akademického prostredia, technologického sektora aj širšej odbornej verejnosti, aby sa zapojili do verejného pripomienkovania a pomohli nám nastaviť tento projekt čo najlepšie,“ uviedol minister investíciíSamuel Migaľ.

Bezpečné využívanie umelej inteligencie

Do prípravy projektu sa môže zapojiť každý so záujmom o rozvoj bezpečného a dôveryhodného využívania umelej inteligencie na Slovensku. MIRRI zverejnilo projektovú dokumentáciu a podnety je možné predkladať prostredníctvom online formulára.

Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI Pavel Hajdin označil projekt za systematickú investíciu do budovania špičkových kapacít štátu v oblasti detekcie, analýzy a prevencie kybernetických hrozieb. „Naším cieľom je získať spätnú väzbu od odbornej komunity a zapracovať relevantné podnety ešte pred finálnym nastavením parametrov,“ uviedol.

Vznik AI CyberLab má podľa rezortu posilniť digitálnu suverenitu Slovenska a podporiť spoluprácu medzi štátom, výskumnými inštitúciami a technologickým sektorom. Začiatok realizácie projektu a budovanie laboratória sa predpokladá po jeho schválení, orientačne začiatkom roka 2027.

