Regulačný úrad vyhlási multi-pásmové výberové konanie na povolenia pre frekvencie

Štyria mobilní operátori sa môžu pomaly pripravovať na nové, multi-pásmové výberové konanie na vydanie individuálnych povolení pre používanie frekvencií. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) ho plánuje vyhlásiť v priebehu budúceho roka miesto plánovaného výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2 100 MHz formou elektronickej aukcie.

Regulačný úrad to zdôvodnil práve zmenou pôvodného zámeru vyhlásiť tzv. dvojpásmové výberové konanie na multi-pásmové, pričom o tom už informoval operátorov. Multi-pásmové výberové konanie bude pozostávať z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 MHz, 2 100 MHz a 2 600 MHz. Úrad v súčasnosti stále uvažuje aj nad doplnením o frekvenčné pásma 1 500 MHz a 26 GHz.

Termín vyhlásenia výberového konania

„Predpokladaný termín vyhlásenia multi-pásmového výberového konania je druhý, prípadne tretí kvartál roka 2025. Aj vzhľadom na to, že niektoré individuálne povolenia na používanie frekvencií 900 MHz, 2 100 MHz sú platné do roka 2025/2026 a niektoré až do roku 2028 (800 MHz, 2 600 MHz),“ priblížil predseda úradu Ivan Marták.

Pre rozsah plánovaného výberového konania úrad v najbližšom období pripraví novú verejnú konzultáciu, aj verejné obstarávanie na konzultanta, ako odborného poradcu na prípravu tohto náročného procesu, v rámci ktorého bude tiež nevyhnutné vykonať aj príslušnú analýzu trhu.

Príprava pôvodnej súťaže

Úrad informoval o príprave pôvodnej súťaže na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2 100 MHz ešte v decembri 2022. Zároveň zvažoval možnosti ako sprístupniť frekvencie z frekvenčného úseku 3 600 – 3 800 MHz v období po skončení platnosti súčasných povolení 31. decembra 2024 a pred začiatkom platnosti nových individuálnych povolení 1. septembra 2025. Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz, 2 100 MH a 3 600 MHz sú určené pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.