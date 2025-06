Regulačný úrad spúšťa diskusiu o štátnej podpore pre budovanie širokopásmových sietí

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) zahajuje kľúčovú diskusiu o technických aspektoch schémy štátnej podpory pre budovanie širokopásmových sietí v rámci Národného plánu budovania širokopásmových sietí.

Do diskusie budú prizvané relevantné telekomunikačné subjekty pôsobiace na Slovensku, ktorých spätná väzba má prispieť k efektívnemu nasadeniu širokopásmovej infraštruktúry v krajine.

Nejde o verejnú konzultáciu ani výzvu na predkladanie ponúk, ale o odbornú diskusiu, do ktorej sa môžu účastníci zapojiť pripomienkami, otázkami či návrhmi k priloženému podkladu. Príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu diskusia@teleoff.gov.sk do 10. júla 2025. Úrad zároveň 24. júna 2025 zorganizuje telekonferenčný hovor pre záujemcov, ktorí do 20. júna pošlú svoju e-mailovú adresu na uvedený kontakt.

Získané relevantné príspevky úrad zapracuje do finálneho podkladu pre verejnú konzultáciu, ktorú bude vyhlasovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Vyhodnotenie verejnej konzultácie bude kľúčovým podkladom pre schválenie štátnej pomoci na budovanie širokopásmových sietí. Očakáva sa, že verejná konzultácia bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2025,“ uviedol predseda úradu Ivan Marták.