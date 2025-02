Ostaň sama sebou, buď IN a objav svoju budúcnosť: Aj v IT to budeš stále TY! Nová šanca pre mladé dievčatá

Aj v IT to budeš stále TY! Taký je claim novej celonárodnej osvetovej kampane „No dress code, just code“, zameranej na študentky stredných škôl. Cieľom je osloviť mladé dievčatá a ukázať im, že pracovať v IT má budúcnosť — je flexibilné, cool a má širokú perspektívu. S projektom prichádza známa organizácia Aj Ty v IT, ktorá už viac ako 12 rokov vzdeláva ženy a dievčatá práve v tejto oblasti.

,,Aj lekárka či módna návrhárka dnes potrebuje robiť s databázami, rovnako ako influencer, dizajnér webov, či ten, čo sa zaujíma o ekológiu, stavby, moderné autá či stroje. Žiaľ, na strednej škole sa to študentky ani ich rodičia nedozvedia. A už vôbec nie o moderných IT pozíciách ako sú napríklad dátová analytička, špecialistka na kybernetickú bezpečnosť, špecialistka na etiku AI, sieťová inžinierka, softvér testerka alebo webová administrátorka,“ vysvetľuje Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT. Dodáva pritom, že: ,,Od kampane očakávajú, že prelomí bariéry, ktoré medzi dievčatami a technológiami, žiaľ, často stoja. Pritom informatika dnes nie je len o programovaní, súvisí so všetkým a otvára dvere do života aj do sveta.

Utajené možnosti

Kvalitné zručnosti a znalosti IT dajú každému konkurenčnú výhodu. Sú potrebné všade. Nová kampaň preto vysvetľuje, čo sa ukrýva pod názvami IT pozícií. Búra predsudky a stereotypy, ktoré prevládajú v spoločnosti pre nedostatok informácií. Každý pritom chce pre svoje deti len to najlepšie. Ako im teda zabezpečiť skvelú kariéru? Ktoré povolania majú budúcnosť? Aké možnosti informatika naozaj ponúka?

,,Kampaň na sociálnych sieťach a priamo na školách sme pripravili s podporou spoločnosti Eurowag / Sygic a predstavuje spolu dvanásť IT pozícií. Slogan NO DRESS CODE, JUST CODE upriamuje pozornosť generácie Z a alpha na to, že je to oblasť, ktorá si nepotrpí na formálnych normách, ale na kvalitne odvedenej práci. Navyše, ponúka slobodu, veľké možnosti sebarealizácie a budúcnosť. Digitálne zručnosti už dnes požadujú v každej dobrej firme doma, rovnako ako v cudzine,“ objasňuje Monika KAPRÁLIKOVÁ, marketingová riaditeľka Aj Ty v IT.

Aj dievčatá majú na IT talent

Jednou z tvárí kampane je Timea KLOPČEKOVÁ, vlaňajšia prvá laureátka nového prestížneho ocenenia IT Študentka roka. Motto talentovanej stredoškoláčky znie: „Žijem, dýcham, podnikám.“ Venuje sa grafickému dizajnu, spolu s kamarátmi založila startup Benly na tvorbu bezkontaktných vizitiek pre podnikateľov. Pracuje aj na projekte Ecolect, aplikácii na zber odpadu, s ktorou reprezentovala Slovensko aj na európskej súťaži študentských firiem GEN E. Ďalšími tvárami kampane sú spolužiaci Timey a tzv. Security Girls, mladé dievčatá, ktoré úspešne absolvovali dlhodobý kurz Aj Ty v IT o kybernetickej bezpečnosti a fungujú ako ambasádorky bezpečnosti vo svojich komunitách. Všetko sú to teda skutoční stredoškoláci a stredoškoláčky, ktorí vedia, o čom to je – žiadni herci.

Alarmujúci prieskum — príležitosť na zmenu

Nová kampaň Aj Ty v IT je reakciou na výsledky prieskumu , ktorý organizácia uskutočnila

V rokoch 2022/2023. Vyplýva z neho, že IT vzdelávanie na stredných školách je nedostatočné, nereflektuje potreby súčasného trhu práce a vývoja technológií. Stredoškoláci a stredoškoláčky digitálne zručnosti nadobúdajú skôr v súkromí.

Dôsledkom je: nezáujem o IT, štúdium informatiky i odvetvie ako také, čo ešte viac zosilňujú predsudky a stereotypy (napr. že sú nutné znalosti vysokej matematiky, IT nie je pre dievčatá a pod.) alebo nedostatok informácií. Stredoškoláci a stredoškoláčky, ich rodičia, ale ani študijní poradcovia nielenže nevedia, čo všetko pod IT patrí a aké možnosti ponúka, ale zároveň si neuvedomujú, že bez zručností, skúseností a znalostí informačných technológií pripravujú deti o budúcnosť.

Aj Ty v IT

Občianske združenie vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

Zámer združenia vyjadruje motto „Technology has no gender“, cieľ je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa súčasťou technologickej budúcnosti.

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy.

Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od vzniku Aj Ty v IT absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity viac ako 55-tisíc dievčat a žien.

Okrem toho Aj Ty v IT organizuje: Girl’s Day, celoslovenské podujatie, ktoré približuje stredoškoláčkam IT a možnosti štúdia, práce i podnikania v tomto sektore. Od roku 2014 sa na ňom zúčastnilo 10 440 dievčat. Medzinárodnú konferenciu Slovak Women in Tech a udeľuje ocenenie Žena v IT , ponúka ženám a dievčatám možnosť absolvovať verejné kurzy, workshopy na školách a pravidelné vzdelávacie kurzy. Viac info: www.ajtyvit.sk

