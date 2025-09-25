Koniec aktualizácií Windows 10 dostáva používateľov do úzkych, Microsoft prišiel s riešením

Plán spoločnosti Microsoft ukončiť aktualizácie pre operačný systém Windows 10 od polovice októbra vyvolal obavy medzi používateľmi a spotrebiteľskými organizáciami. Počítače s Windows 10 od 14. októbra už nemajú dostávať bezpečnostné aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pred kybernetickými útokmi.
Microsoft dlhšie obdobie vyzýval svojich zákazníkov, aby prešli na novší systém Windows 11, ktorý bol uvedený v roku 2021. Pre tých, ktorých hardvér nie je kompatibilný s Windows 11, ponúkal spoločnosť možnosť ročného predĺženia bezpečnostných aktualizácií za poplatok 30 dolárov.
Náročné pre používateľov
Spotrebiteľské organizácie kritizujú tento krok ako finančne náročný pre používateľov, ktorí si musia kúpiť nový počítač. Francúzske skupiny ako End Planned Obsolescence (HOP) dokonca spustili petíciu za bezplatné aktualizácie až do roku 2030. Nemecká federácia spotrebiteľských organizácií upozorňuje na environmentálne dopady zvýšeného množstva elektronického odpadu.