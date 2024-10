Ministerstvo investícií naplno odštartovalo projekt Digitálni seniori, Raši predstavil podrobnosti o školeniach (video)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR naplno odštartovalo projekt Digitálni seniori. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 41 miliónov eur.

Ako uviedol rezort investícií, cieľom projektu je umožniť osobám starším ako 65 rokov, a tiež zdravotne znevýhodneným osobám starším ako 18 rokov nadobudnúť digitálne zručnosti a poskytnúť im tablety s dátovými balíkmi. Zaregistrovalo sa približne 25-tisíc záujemcov o školenia, vyškolených je viac než 4 200 seniorov. V rámci školenia by mali absolvovať päť školení počas piatich týždňov.

„V súčasnosti sú spustené vo všetkých krajských mestách a v priebehu najbližších mesiacov sa rozšíria aj do menších miest,“ avizuje ministerstvo.

Seniori nemusia za školeniami cestovať

Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) sa vyjadril, že seniori vďaka tomu nebudú musieť za školeniami cestovať, ale vyrazia za nimi do regiónov, aby mohli školenia absolvovať čo najbližšie k bydlisku. V rámci školenia by sa mali naučiť základy práce s digitálnymi zariadeniami, vyhľadávať informácie či komunikovať online. Priučiť by sa mali aj informačnej bezpečnosti.

„Súčasťou piatich sedení je aj podpora, aby seniori po skončení školenia neopustili digitálny svet, ale naopak, aby sa stali jeho aktívnou súčasťou. Účastníci dostanú zoznam aplikácií, služieb a iných tipov, ako tablet používať ďalej. Napríklad, ako si vyhľadať recept, nájsť bohoslužbu či voľnočasové aktivity,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie inovácií a strategického rozvoja MIRRI SR Juraj Hošták.

„Vďaka spolupráci so ZMOS a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa školenia rozšírili aj o mestá, ako napríklad Revúca, Medzilaborce, Sobrance, Sabinov či Svidník. Seniori môžu školenia absolvovať bezplatne a po ich skončení získajú výkonné tablety s dátovým balíkom 65 GB na 12 mesiacov,“ uviedol Raši.

Získajú plnohodnotné zariadenia

Seniori by mali získať plnohodnotné zariadenia, ktoré budú kompatibilné s Google aplikáciami a budú sa dať jednoducho používať, budú tiež v slovenskom jazyku a so zväčšeným písmom. Tablet by mal účastníkom školenia umožniť prístup na internet, aby mohli nadobudnuté zručnosti aplikovať do praxe.

„Po uplynutí dvanástich mesiacov budú mať možnosť využívať dáta za výhodných podmienok a do zariadenia si môžu stiahnuť všetky štátne aplikácie, ako Slovensko v mobile či aplikácie zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,“ dopĺňa MIRRI SR.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Trvanie projektu

Projekt by mal trvať do polovice roka 2026. Jeho ambíciou je vyškoliť viac ako 105-tisíc seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. Na školenia sa možno registrovať prostredníctvom webstránky digitalniseniori.gov.sk, ale aj prostredníctvom infolinky či osobne v regionálnych centrách.

„Záujemcovia, ktorí sa registrovali už dávnejšie, sú v systéme evidovaní a pracovníci ministerstva ich budú kontaktovať. Nie je potrebné registrovať sa nanovo,“ uviedol rezort investícií.

Dni seniorov

Minister Raši tiež pozýva na Dni seniorov, ktoré jeho ministerstvo realizuje v rámci Mesiaca úcty k starším (október).

„Príďte aj vy na deň venovaný seniorom a ich aktívnemu zapojeniu do edukácie v digitálnych témach a využite šancu osobne sa registrovať na školenie digitálnych zručností,“ apeloval na seniorov.

Najbližšia roadshow by mala byť 14. októbra v Trnave, 24. októbra bude v hlavnom mesta a 29. októbra v Trenčíne. V Košiaciach sa bude konať 7. novembra a o deň neskôr bude v Prešove. Následne sa presunie do Žiliny, kde sa uskutoční 14. novembra, 21. novembra zavíta do Banskej Bystrice a 29. novembra aj do Nitry.

„V dnešnom rýchlom svete sa mení naozaj všetko a menia sa aj naši seniori. Kým roky dozadu sme ich vnímali ako tých, ktorí sedia na priedomí v obci, dnešní seniori sú veľmi aktívni. Zároveň s projektom prinášame silné zdravotné benefity, čo môžem potvrdiť ako lekár. Nové technológie prispievajú k spomaleniu starnutia, zlepšeniu kognitívnych funkcií, posilneniu pamäte aj k zlepšeniu psychiky,“ vraví Raši.