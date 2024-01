Microsoft prepúšťa stovky zamestnancov z divízie počítačových hier len pár mesiacov po kúpe Activision Blizzard

Spoločnosť Microsoft prepustí približne 1 900 zamestnancov svojej divízie počítačových hier. Vyplýva to z interného oznamu firmy, ktorý získala tlačová agentúra The Associated Press.

Redukcia počtu zamestnancov prichádza zhruba tri mesiace po tom, ako technologický gigant za 69 miliárd dolárov kúpil americkú firmu Activision Blizzard, ktorá sa zaoberá vývojom počítačových hier a videohier.

Ide o zníženie počtu zamestnancov v divízii počítačových hier Microsoftu o 8 percent.