Kybernetickí útočníci sú vďaka AI a internetu vecí efektívnejší, používatelia musia byť obozretnejší (video)

Kybernetickú bezpečnosť zásadne ovplyvňujú nové technológie ako umelá inteligencia a internet vecí. Podľa zakladateľky a organizátorky Qubit Conference Márie Krahulecovej tieto technológie zásadne menia spôsob fungovania kybernetickej bezpečnosti.

„Dnes to naozaj pomáha útočníkom byť omnoho sofistikovanejší, omnoho efektívnejší. A na druhej strane aj internet vecí zásadným spôsobom mení počet pripojených zariadení. Dodnes sme možno mali telefón, laptop a tak ďalej, v súčasnosti však máte nespočetne mnoho pripojených zariadení, či sú to televízory, či sú to vysávače, či sú to klimatizácie a podobne. Čiže obrovský nárast tých zariadení

prináša aj obrovský nárast tých zraniteľností,“ uviedla v rozhovore Tlačovej agentúry SITA Mária Krahulecová, pričom zdôraznila, že útoky, ako je phishing, sú čoraz častejšie.

Aké je silné heslo?

Používateľom preto odporúča, aby boli obozretní a využívali silné heslá a dvojfaktorovú autentifikáciu.

„Silné heslo musí mať nejaký počet znakov, či 8 alebo 12. Má nejaké špeciálne znaky, nejaké čísla, veľké, malé písmená. A hlavne, že to nie sú nejaké meno môjho dieťaťa, rodné číslo, dátum narodenia alebo heslo 1, 2, 3, a podobne. Heslo s nikým nezdieľať, mať ho niekde uchované, dnes už máme rôzne password manažéry, kde si viete ukladať tie heslá, lebo dnes už tých prístupov máme desiatky a tiež sa neoplatí mať úplne jedno heslo na všetky,“ radí Krahulecová.

Taktiež je podľa jej slov dôležité pravidelne aktualizovať softvér a zálohovať dáta, čo môže minimalizovať škody pri prípadných útokoch.

Rizikové skupiny sú seniori a deti

Rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré ľahko naletia kybernetickým útokom, sú najmä seniori a deti. Podľa organizátorky Qubit Conference sú mimoriadne ohrození, pretože často nemajú dostatočné technické znalosti na obranu proti kybernetickým útokom.

Podľa Krahulecovej, je veľmi dôležité chrániť deti v online svete rovnako ako v tom fyzickom, dohľad rodičov pri využívaní technológií je podľa nej nutnosťou.

„V tom kybernetickom priestore naozaj sú vo veľkom ohrození, pretože keď si to prenesiete ako paralelu s fyzickým svetom, tak svoje dieťa chránite tým, že ho nepúšťate na nejaké nebezpečné miesta, alebo že viete, kde sa pohybuje. A keď ho púšťate do toho online sveta, keď si to predstavíte, že zrazu akože je v nejakom animovanom filme, tak tam ho rovnako musíte chrániť, pretože tam je tých predátorov a tých hrozieb veľmi veľa,” vysvetlila.

Kľúčové je kritické myslenie

Rodičom preto odporúča, že ak už sa rozhodnú dať dieťaťu nejaké zariadenie, tak by mali byť plne vedomí, ako je zariadenie nastavené, kde má aké prístupy a naozaj si uvedomovali, že tie kybernetické hrozby sú reálne.

Pri bežných kybernetických hrozbách ako phishing, alebo krádež identity, je pri dospelom používateľovi kritické myslenie a obozretnosť kľúčom k ochrane.

„Preverujte si, čo vám od koho prišlo, a buďte skeptickí k nevyžiadaným informáciám,“ uzavrela Mária Krahulecová, pričom varovala pred unáhlenými rozhodnutiami pod tlakom.

