Američania pracujú na skonštruovaní bojovej stíhačky šiestej generácie F-47

Americký prezident Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené štáty pracujú na skonštruovaní bojovej stíhačky šiestej generácie F-47. Neskôr vyšlo najavo, že USA skutočne majú dva prototypy stíhačky šiestej generácie, vyvinuté spoločnosťami Boeing a Lockheed Martin. Referuje o tom web The War Zone.

Podľa článku na spomenutom webe najnovšie stíhačky už dokonca v ostatných rokoch prešli letovými skúškami a sériová výroba by sa mohla začať ešte pred koncom súčasného Trumpovho funkčného obdobia.

Vývoj inžinierskej a výrobnej časti bude stáť približne 20 miliárd dolárov, pričom sa očakáva, že počas celej životnosti programu bude spoločnosť Boeing dostávať objednávky v hodnote stoviek miliárd dolárov. Každý vyrobený kus pri podobných stíhačkách mal v minulosti hodnotu asi 300 miliónov dolárov.

From the legacy of yesterday to the future of combat, your @USAirForce will continue to own the skies with the world’s first 6th-generation fighter jet: the F-47. pic.twitter.com/TcFHEdEbGq

— General David Allvin (@OfficialCSAF) March 21, 2025