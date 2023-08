VšZP: Nenechajte sa oklamať zdanlivým benefitom

Odvoz či dovoz na operáciu v opodstatnených prípadoch je štandard, nie benefit.

Napriek nedávnym výzvam ministerstva zdravotníctva, aby sa zdravotné poisťovne uchádzali o dôveru nových poistencov férovo, sme opäť svedkami zavádzajúcich informácií zo strany súkromnej poisťovne Dôvera. Tá vo svojej najnovšej kampani, ktorej súčasťou je aj televízny spot, sľubuje len pre svojich poistencov dovoz a odvoz na operácie v Nemocnici Bory. Našich poistencov chceme preto uistiť, že v prípade, ak to bude opodstatnené, takúto prepravu uhradí aj VšZP, a to nielen do tejto nemocnice. Ide totiž o zákonný nárok pacienta, ktorý všetky zdravotné poisťovne roky hradia.

Doprava do nemocníc nie je výsadou jednej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa prostredníctvom zmlúv s poskytovateľmi dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje dlhodobo pre svojich poistencov prepravu do, zo, a medzi všetkými zdravotníckymi zariadeniami v rámci Slovenskej republiky, nie iba do Nemocnice Bory.

Namiesto zdanlivých benefitov, štandardný nárok poistenca

Toto zabezpečenie jednej zo štandardných zložiek poskytovania zdravotnej starostlivosti však VšZP nemieni zavádzajúco prezentovať ako súčasť benefitného systému z dôvodu, že poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby má povinnosť previesť pacienta v prípade, že pacientovi bola preprava indikovaná lekárom a zdravotná poisťovňa takúto prepravu v štandardných podmienkach uhradí.

Majme k pravde blízko

Poistencov vyzývame, aby sa oboznámili detailnejšie s týmto „benefitom“ priamo na stránke komerčnej zdravotnej poisťovne. Okrem iného tam zistia, že pacienti budú vození len podľa kapacít Dopravnej zdravotnej služby či to, že možnosť prepravy sa netýka napríklad vstupných či predoperačných vyšetrení. Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhodobo disponuje kvalitným, solidárnym a transparentným benefitným programom pre svojich poistencov a sme presvedčení, že dôveru poistencov si možno zaslúžiť len čestne a konaním v súlade s dobrými mravmi.

Informačný servis