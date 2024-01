Z materských škôl vybehli na svahy, korčuľovanie platí mesto (video+foto)

Dovolenkárov na lyžiarskych svahoch pod Tatrami v januári nahradili školáci i škôlkari, ktorí tam absolvujú lyžiarske výcviky. Priamo z Popradu sa na nich zúčastňuje približne 130 predškolákov z materských škôl a 460 žiakov siedmich ročníkov základných škôl.

Viaceré školy takto využívajú ideálne snehové podmienky. Popradskí predškoláci však majú okrem toho možnosť absolvovať aj bezplatné kurzy korčuľovania. Mesto ich začalo organizovať v roku 2009, doteraz nimi prešlo viac ako štyritisíc detí.

Pre deti je to veľmi prospešné

Na lyžiarske kurzy sa ešte začiatkom januára pripravovali viaceré lyžiarske strediská v okolí Popradu vrátane Lučivnej, Lopušnej doliny, Vernára, Liptovskej Tepličky či Spišského Bystrého.

„Vzhľadom k tomu, že máme stredisko v obci, bol by to hriech nevyužiť to. Chodíme sem s predškolákmi na lyžiarsky výcvik každý rok. Myslím si, že je to pre nich veľmi prospešné, vzhľadom na to, že dnešné deti sa čoraz menej hýbu,“ povedala pre agentúru SITA zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu v Spišskom Bystrom Dominika Lopušeková.