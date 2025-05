Vo veku 96 rokov zomrel emeritný profesor UVLF v Košiciach Ján Pleva

V piatok 23. mája zomrel vo veku 96 rokov emeritný profesor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Ján Pleva. O jeho skone informovala hovorkyňa UVLF v Košiciach Zuzana Bobriková.

Pleva patril medzi prvých absolventov Vysokej školy veterinárskej, ktorí promovali v roku 1954. Ako jediný z nich končil školu s červeným diplomom. Mal veľký podiel na vzniku i rozvoji študijného odboru hygiena potravín.

Stál na čele veterinárnej služby

„Počas svojho dlhého a plodného života stál na čele veterinárnej služby na Slovensku, podieľal sa na eradikácii tuberkulózy a brucelózy na Slovensku, bol spoluautorom viacerých učebníc, vedeckých a odborných prác, vychoval množstvo odborníkov. Do posledných dní svojho života sa aktívne zapájal do odborných diskusií, napríklad aj o riešení aktuálnej nákazy slintačky a krívačky,“ uviedla Bobriková.

Profesor Pleva sa narodil 3. novembra v roku 1928, v Rimavskej Bani (okres Rimavská Sobota). Pedagogickú činnosť zahájil ešte počas štúdia, ako asistent v ústave fyziológie, v roku 1953 sa stal členom kliniky infekčných chorôb. V roku 1957 bol vedením školy poverený budovať ústav verejného a súdneho veterinárstva a zároveň i vedením rovnomernej disciplíny.

„Vysokú školu veterinársku v roku 1960 požiadali, aby pomohla pri obsadzovaní miesta krajského veterinárneho lekára vtedajšieho východoslovenského kraja. Profesor Pleva ani vo funkcii riaditeľa neprerušil styk so svojou alma mater. Okrem prednášok pracoval aj vedecky, obhájil kandidátsku dizertačnú prácu s tematikou moru ošípaných (1962) a v roku 1963 habilitoval na docenta,“ priblížila Bobriková.

Od roku 1965 bol šéfom veterinárnej služby

Doplnila, že Pleva sa v roku 1965 stal šéfom veterinárnej služby na Slovensku. Štyri roky pôsobil v Bratislave a pod jeho vedením došlo k eradikácii tuberkulózy a brucelózy na Slovensku. Do funkcie profesora bol vymenovaný v roku 1974, o deväť rokov neskôr obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Pleva tiež priniesol ideu vzniku študijného odboru hygiena potravín a mal markantný podiel na jeho formovaní, presadzoval jeho uznanie v rámci siete vysokých škôl na Slovensku, čo vyústilo do rozhodnutia rezortu školstva o jeho uznaní.

„Študijný odbor hygiena potravín bol po prvýkrát otvorený v akademickom roku 1975/76. V rokoch 1975 – 1989 a 1991 – 1994 stál profesor Pleva na čele katedry hygieny potravín. Košický model aplikovali aj na partnerskej Vysokej škole veterinárnej v Brne pri profilovaní veterinárneho lekára – hygienika a technológa. S brnianskou školou mal samotný profesor Pleva od prvých rokov svojho pôsobenia úzke a priateľské vzťahy,“ uviedla Bobriková.

Vychoval 19 kandidátov vied

Profesor Pleva bol okrem iného aj spoluautorom viacerých významných učebníc, publikoval tiež viac ako päť stoviek vedeckých a odborných prác ako v domácich, tak aj zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Dlhé roky bol členom vedeckej rady vysokej školy, vychoval 19 kandidátov vied. V roku 1979 stál pri zrode medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM, ktorá bude mať tento rok 45. ročník.

V zmysle vtedajšieho zákona o vysokých školách, v roku 1994 ukončil profesor Ján Pleva Svoje pôsobenie na UVLF ukončil profesor Pleva v roku 1994, a to v zmysle vtedajšieho zákona o VŠ. Naďalej ale pôsobil ako riaditeľ Štátneho veterinárneho ústavu v Košiciach, a to do roku 2000. Stál aj pri tvorbe prvého zákona o potravinách.

„V roku 2023 sa stal nositeľom prvej výročnej ceny Medicus veterinarius, určenej popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Ceny udeľuje spoločne Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna veterinárna a potravinová správa SR,“ doplnila Bobriková.

Živo sa zaujímal o dianie

Až do konca života bol Pleva emeritným profesorom UVLF v Košiciach a živo sa zaujímal o dianie na univerzite. Verejnosť ho na sklonku jeho života mohla zaregistrovať, keď v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky spomínal na vlastné skúsenosti z toho, ako nákaze čelil ako veterinárny lekár.

„Jeho nasledovníci verili, že na jeseň bude ústrednou postavou osláv 50. výročia existencie samostatného štúdia hygieny potravín. Žiaľ, osud rozhodol inak. Osobnosť profesora Jána Plevu bude históriu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sprevádzať navždy,“ uzavrela hovorkyňa UVLF v Košiciach.