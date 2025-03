Veľkonočná súťaž pre školy: Žiaci z celého Slovenska konverzujú s AI „native speakerom“

Učitelia cudzích jazykov sa môžu do 15. apríla 2025 so svojimi žiakmi zapojiť do motivačnej celoslovenskej súťaže s aplikáciou WocaBee. Vyskúšajú v nej jedinečnú novinku – autentické AI konverzácie BeeTalk™ v cudzom jazyku a môžu si denne zlepšovať konverzačné zručnosti ako s „native speakrom“ priamo v aplikácii. Jedna škola v každom okrese môže v súťaži získať WocaBee bezplatne až do konca prázdnin.

Medzi ďalšími cenami pre žiakov a učiteľov vo veľkonočnej súťaži s WocaBee je notebook, tablet, Playstation, e-kolobežka či mobilný telefón. Pre učiteľov je pripravený aj zaslúžený wellness pobyt. Školy sa môžu zapojiť veľmi jednoducho objednaním bezplatnej skúšobnej verzie aplikácie WocaBee na www.wocabee.app.

Slovíčka, výslovnosť aj konverzácia

Aplikáciu WocaBee na učenie slovíčok pre školy od roku 2018 s úspechom vyskúšalo už viac ako 400 tisíc žiakov a učiteľov v 10 európskych krajinách. Až 98 % učiteľov potvrdzuje, že žiaci si s WocaBee viditeľne zlepšujú svoje jazykové vedomosti.

Okrem slovíčok, fráz a výslovnosti sa odteraz v aplikácii môžu žiaci zlepšovať aj v tom, čo je pri učení jazyka často najnáročnejšie – v konverzácii. Vďaka veľkonočnej súťaži sa naučia tematickú slovnú zásobu a posunú svoje konverzačné zručnosti o úroveň vyššie.

Prelomovú novinku BeeTalk™ – konverzáciu s virtuálnym „native speakerom“ si teraz môžu bezplatne a jednoducho vyskúšať školy na celom Slovensku zapojením do veľkonočnej súťaže. Žiakom stačí mobil, tablet alebo počítač a môžu sa pustiť do každodenných konverzácií v cudzom jazyku.

Rozhovory, ktoré posúvajú vpred

Konverzácie s AI vo WocaBee fungujú ako skutočný rozhovor. Žiak sa rozpráva hlasom alebo píše do chatu a sympatický maskot „Bee“ mu trpezlivo odpovedá. V prípade, že zistí v rozhovore chybu, priateľsky žiaka upozorní a poskytne aj vysvetlenie.

„Pre žiakov je rozprávanie v cudzom jazyku zvyčajne najväčšia výzva. Konverzácie BeeTalk™ im pomôžu prekonať strach, získať sebaistotu a naučiť sa jazyk používať v reálnych situáciách. Navyše v bezpečnom prostredí, v ktorom sa nemusia báť chýb,“ vysvetľuje Ing. Michal Ošvát, autor aplikácie WocaBee.

Foto: WocaBee

WocaBee do každého okresu

Do veľkonočnej súťaže s WocaBee sa môžu školy zapojiť do 15. apríla 2024. Stačí, ak si žiaci v aplikácii precvičia veľkonočný balíček slovíčok a absolvujú aspoň jednu AI konverzáciu BeeTalk™.

Tým automaticky zaradia seba, svojho učiteľa a aj školu do žrebovania o atraktívne ceny. Žiaci súťažia o e-kolobežku, Playstation a mobil, učitelia môžu získať notebook, tablet a zaslúžený wellness pobyt pre dvoch.

Školy majú v súťaži zároveň možnosť vyhrať aplikáciu WocaBee až do konca letných prázdnin. Cena aplikácie na toto obdobie je 7,50 EUR na žiaka a výhra pre školu má tak hodnotu v stovkách až tisícoch eur podľa počtu žiakov. Šanca je vysoká – cenu získa jedna škola v každom okrese. Žrebovanie sa uskutoční už 16. apríla.

Ako sa zapojiť?

Školy sa do veľkonočnej súťaže zapoja veľmi jednoducho. Na www.wocabee.app učiteľ objedná bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie WocaBee. Zadá žiakom veľkonočný balíček slovíčok a odporučí im vyskúšať AI konverzáciu BeeTalk™. Balíčky veľkonočnej slovnej zásoby sú už v aplikácii už predpripravené a tak zadanie úlohy je veľmi jednoduché.

Každý žiak, ktorý splní podmienky, zaradí do žrebovania o ceny seba, učiteľa aj školu. Čím viac žiakov sa zapojí, tým väčšia šanca na výhru! Kompletné informácie o súťaži a cenách nájdete na: https://www.wocabee.app/velkanoc/

Zapojte sa do 15. apríla a nechajte deti objaviť, že učenie jazykov môže byť zábava!

