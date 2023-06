Vašáková povedala, dokedy má byť vypísaná výzva na rekonštrukciu internátov

Výzva pre vysoké školy na rekonštrukcie internátov by mala byť vypísaná najneskôr do 14. júla. Po rokovaní vlády to uviedla podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Dopytovo orientovaná výzva

Dodala, že podľa jej komunikácie s ministrom školstva Danielom Bútorom, ktorému bola na predošlom rokovaní vlády uložená úloha vypísať túto výzvu, by mal byť tento termín dodržaný. Podľa podpredsedníčky vlády má ísť o dopytovo orientovanú výzvu, a teda vysoké školy, ktoré majú pripravené projekty sa môžu zapojiť.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave apelovala na štát, aby konal a urýchlene vyhlásil výzvu na modernizáciu budov vysokých škôl i internátov. Výzva by podľa univerzity mala brať do úvahy slovenské legislatívne i byrokratické pomery.

Plán obnovy je posledná šanca

Rovnako apelovali predstavitelia UK aj na vládny kabinet, aby čo najskôr informoval verejnosť, či modernizáciu ubytovacích kapacít podporí zo štátneho rozpočtu, a v akom termíne a rozsahu je ochotný to urobiť.

Plán obnovy a odolnosti je podľa univerzity zrejme poslednou šancou na záchranu internátov v Mlynskej doline v Bratislave. Zásah, ktorý potrebujú, podľa UK presahuje jej finančné možnosti. Uviedla to v tlačovej správe.