Väčšina učiteľov si myslí, že školy sú veľmi hlučné prostredie, ukázal prieskum

Väčšina učiteľov si myslí, že školy sú hlučné prostredie. Vyplýva to z výsledkov prieskumu „Sound in Schools and its Impact on Learning and Teachers’ Well-being” organizácie European Schoolnet, do ktorého sa zapojilo 2 431 vyučujúcich i riaditeľov a riaditeliek škôl z 32 európskych štátov, medzi inými i Slovenska.

Zvuk sa silno odráža

Prieskum bol realizovaný online, od februára do júna 2023, a to v rámci iniciatívy Future Classroom Lab s podporou Saint-Gobain Ecophon.

Výsledky prieskumu ukázali, že v školách je podľa 60 percent respondentov veľmi často alebo často priveľa hluku. Ďalších 30 percent vyjadrilo názor, že školy sú občas príliš hlučné. Za hlučné označili učitelia aj samotné triedy, päť zo šiestich uviedlo, že v ich triede je vysoká hladina hluku a niekedy je aj neznesiteľná.

„Už len prítomnosť 25 až 30 detí v triede, ktoré presúvajú stoličky, používajú vybavenie, rozprávajú sa medzi sebou a robia bežné školské aktivity, môže spôsobiť masívny hluk v pozadí. Učebné priestory pritom obvykle nie sú vybavené akustickým stropom či stenami, a tak sa zvuk silno odráža a ovplyvňuje efektivitu vyučovania a učenia sa,“ vyjadril sa odborník Ecophonu na akustické riešenia Peter Petraško.

Ktoré priestory sú najmenej hlučné?

Učitelia za najhlučnejšie označovali spoločné priestory, vyjadrilo sa tak 80 percent účastníkov prieskumu. Ide napríklad o jedálne, chodby či oddychové oblasti. Takmer tri štvrtiny opýtaných označovali za najhlučnejšie miesta športoviská a 34 percent triedy.

Najmenej hlučné sú podľa respondentov z prieskumu študovne, školské knižnice či laboratóriá. Problematická situácia je najmä v školách sídliacich v starších budovách, kde sú triedy s vysokým stropom. Neraz ale ani v novších budovách nie sú ideálne podmienky.

Sumár prieskumu, ktorý exkluzívne získala agentúra SITA, uvádza, že v triedach môže hluk dosiahnuť 75 decibelov, najviac hluku býva v závere týždňa a pred prázdninami.

Zníženie efektívnosti vyučovania

Takmer 60 percent respondentov je napriek tomu toho názoru, že aj navzdory hluku sa im darí zapojiť do vyučovacieho procesu všetko študentstvo. Tento názor nezdieľa 27 percent opýtaných, ktorí si myslia opak. Rovnako sa ale dve tretiny účastníkov prieskumu zhodujú na tom, že je potrebné zvýšiť hlas, aby sa im to podarilo.

„Takmer tri štvrtiny respondentov uvádza, že hluk v triede ovplyvňuje ich koncentráciu a výkon. Až 79 percent súhlasí alebo rozhodne súhlasí s tvrdením, že hluk v škole im spôsobuje stres, únavu, bolesť hrdla či hlavy,“ zhŕňa sumár prieskumu.

Respondenti v prieskume boli zároveň toho názoru, že hluk v triedach môže viesť k zníženiu efektívnosti vyučovania a učenia sa, a to z toho dôvodu, že hluk komplikuje interakcie medzi pedagógom a študentstvom. Platí to najmä pri skupinovej práci, ktorá je v súčasnosti veľmi významná.

Správanie detí v škole

Približne 50 percent opýtaných sa v prieskume vyjadrilo, že hluk môže u študentov viesť k pocitom únavy a stresu, a následne k zníženej schopnosti sústrediť sa počas vyučovacieho procesu. Za najzraniteľnejšie v tomto smere považujú deti, ktoré majú problémy s učením, prípadne deti so špeciálnymi potrebami.

Avšak ani 30 percent pedagógov si nemyslelo, že študentstvo má z hluku i fyzické problémy, ako je napríklad bolesť hlavy. Panovala však medzi nimi zhoda, že veľký hluk môže ovplyvniť správanie detí v škole. Temer tri štvrtiny z nich súhlasili s tým, že študenti vystavení nadmernému hluku majú sklony správať sa agresívnejšie.

„Ak sa v školách nezavedú žiadne opatrenia na zmiernenie hluku, môže to viesť k frustrácii personálu,“ upozornili autori štúdie, ktorá bola vydaná k prieskumu.

Opatrenia na zmiernenie hluku

Napriek tomu, že učiteľov hluk obťažuje, len necelých 40 percent z nich o tom hovorí s vedením školy alebo s kolegami.

Prijatie opatrení na kontrolu hladiny hluku v školách je dôležité podľa deviatich z desiatich respondentov v prieskume. Dané opatrenia by mali zaistiť, aby učitelia nemuseli zvyšovať hlas a aby ich študenti dobre počuli, bez ohľadu na to, kde v triede sa nachádza pedagóg alebo študent.

„Prieskum potvrdil, že hluk v školách môže výrazne ovplyvniť nielen pohodu učiteľov, ale aj efektívnosť vyučovania a procesu učenia sa. Aby školy dokázali poskytnúť deťom najlepšiu možnú prípravu do života, potrebujú lepšie podmienky. Kompetentní by mali zvážiť opatrenia na zmiernenie hluku a dozvuku v školách už pri výstavbe či rekonštrukcii škôl,“ znejú odporúčania odborníkov z European Schoolnet.