Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uspela v najväčšej výzve z Plánu obnovy, podporené budú dva projekty v oblasti výskumu a inovácií

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach uspela s dvoma projektmi v najväčšej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti výskumu a inovácií. Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, do výzvy bolo zapojených 38 projektových žiadostí, z ktorých bolo vybraných šesť, pričom s dvoma práve UPJŠ ako hlavný riešiteľ uspela v dvoch transformačných a inovačných konzorciách. Tieto majú potenciál priniesť prelomové riešenia v oblasti biotechnológií a energetiky. Na úspešné projekty UPJŠ dostane viac ako 28 miliónov eur.

„Podané projekty hodnotili v dvoch kolách výlučne zahraniční experti, čo výrazne zvýšilo požadované nároky na odbornosť i konkurencieschopnosť. Podporené projekty v rámci tejto výzvy sa orientujú na technologické inovácie v oblastiach ako digitalizácia, umelá inteligencia, udržateľnosť, energetika a biotechnológie,“ priblížila Hoľanová a zdôraznila, že UPJŠ aj týmto úspechom potvrdila jednak svoje významné postavenie v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku, a jednak excelentnosť a odbornosť výskumníkov na univerzite.

Rozvoj biotechnologických inovačných riešení v oblasti štúdia proteínov

Jedným z podporených projektov je The Advanced Protein Biotechnology Consortium (APBC): A Model For Fostering Economic Growth and Mitigating Brain Drain in Eastern Slovakia. Jeho cieľom je rozvoj biotechnologických inovačných riešení v oblasti štúdia proteínov. Tieto riešenia by mali podporiť ekonomický rast a zabrániť odlivu mozgov do zahraničia.

Projekt cieli na prilákanie a udržanie talentovaných vedcov, a to vytvorením atraktívnych pracovných príležitostí, posilnením výskumných kapacít i podpory kariérneho rastu. Garantom implementácie projektu je profesor Erik Sedlák z Katedry biochémie a Centra interdisciplinárnych biovied. Projekt vychádza z jeho skúseností i skúseností jeho kolegov z pracovných pobytov v laboratóriách v zahraničí.

Cieľom je podporiť zakladanie startupových spoločností

„Cieľom projektu je podporiť zakladanie startupových spoločností, čo vytvorí nové pracovné miesta v high-tech priemysle a pomôže diverzifikovať slovenskú ekonomiku. UPJŠ (Centrum interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied a Ústav chemických vied PF UPJŠ) v spolupráci s partnermi ako University of Oxford, University of Groningen či Masarykova univerzita vytvorí podmienky, ktoré budú konkurovať pracovným možnostiam v zahraničí,“ vysvetlil.

Projekt bude podporený sumou 15,6 milióna eur. Navrhnutý je najmä na podporu mladých vedcov a študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, ktorí sa v rámci neho budú môcť zapojiť do výskumu v oblasti proteínovej biotechnológie, a tiež do medzinárodnej spolupráce s univerzitami a výskumnými centrami v rámci projektu v oblasti pokročilých proteínových biotechnológií.

V rámci projektu bude investované napríklad do vzdelávacích programov, školení a letných škôl. To by malo napomôcť budovaniu konkurencieschopného biotechnologického sektora v regióne, i k návratu a stabilizácii odborníkov na Slovensku.

Vývoj kompozitných materiálov pre hybridné energetické systémy

Druhý podporený projekt, Development and design of sustainable composite materials for hybrid energy storage system based on Li-on and redox-flow batteries, sa zameriava na vývoj udržateľných kompozitných materiálov pre hybridné energetické systémy. Prispieť by tak mal k ekologickejšiemu a efektívnejšiemu skladovaniu energie.

„Hybridné energetické systémy pozostávajú aspoň z dvoch úložných systémov (Li-S batérie a redoxnej prietokovej batérie), ktorých úlohou bude uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú dnes nevieme efektívne využiť,“ vysvetľuje prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na PF UPJŠ a garantka implementácie Andrea Straková Fedorková z Katedry fyzikálnej chémie.

Batérie na báze lítia a síry sú perspektívne

Ako doplnila, hybridné úložiská sú výhodné z hľadiska optimalizácie nákladov a spotreby energie, vyššej spoľahlivosti dodávky elektriny aj efektívnejšieho využívania obnoviteľných zdrojov a zníženia emisií CO2. Projekt sa zameriava na výrobu a testovanie takéhoto hybridného systému, a to pri použití inovatívnych materiálov. Batérie na báze lítia a síry (Li-S) sú perspektívne, keďže majú vyššiu energetickú hustotu ako bežné Li-ion batérie.

„Udržateľné kompozitné materiály pre Li-S batérie zahŕňajú síru, ktorá je lacná a ekologická v kombinácií s uhlíkovými nanomateriálmi, poréznymi materiálmi (napr. MOF – kovovo-organické štruktúry) alebo vysokoentropickými oxidmi (HEO), ktoré stabilizujú síru a zlepšujú jej vodivosť,“ ozrejmila Straková Fedorková.

Na príprave projektu sa podieľali aj zahraniční partneri

Projekt získal podporu v hodnote 12,6 miliónov eur. Venovať sa bude aj vývoju a výskumu nových membrán, elektrolytov a aditív pre redoxné prietokové batérie s cieľom zlepšiť ich životnosti. Na príprave projektu sa podieľali aj zahraniční partneri z viacerých vedeckých a výskumných inštitúcií, a tiež odborníci zo súkromného sektora.

Straková Fedorková skonštatovala, že UPJŠ v Košiciach má bohaté skúsenosti s výskumom batériových technológií a daný projekt je významným posunom vo výskume a vývoji nových hybridných systémov.

„Tento úspech vnímam nielen ako potvrdenie kvality nášho dlhoročného výskumu, ale aj ako príležitosť ukázať, že Slovensko môže byť aktívnym hráčom v oblasti vývoja batériových technológií s dôrazom na udržateľnosť a inováciu,“ uzavrela.