Univerzita Komenského sa umiestnila v TOP 500, získala najviac hodnotených predmetov v rebríčku QS WUR

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave v rebríčku QS World University Rankings získala najviac hodnotených predmetov. UK bola hodnotená v štyroch predmetoch a vo všetkých sa umiestnila v TOP 500.

Na 151. až 160. mieste sa umiestnila v oblasti výskumu ropného inžinierstva, čo je najlepšie dosiahnuté umiestnenie. Umiestnila sa tiež v oblasti výskumu poľnohospodárstva a lesníctva, a to na 351. až 400. mieste.

Na priečkach 451. až 500. sa umiestnila v hodnotení medicíny, a tiež fyzike a astronómii. V celkovom rebríčku QS WUR figuruje UK na pozíciách 651. až 700. Nové hodnotenie by malo vyjsť v júni. Univerzita o tom informovala v tlačovej správe.

V rebríčku sú ešte dve univerzity

V rebríčku sú celkovo tri slovenské univerzity, okrem UK sa v ňom umiestnili aj Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Prvá menovaná sa umiestnila v predmete poľnohospodárstvo a lesníctvo, druhá zas získala hodnotenie vo filozofii.

„Hodnotenie zahŕňalo viac ako 15 700 akademických programov, ktoré QS identifikoval u 1 594 inštitúcií. Tie rozdelil na 54 oblastí, z ktorých novými sú dátová veda, dejiny umenia a marketing. Oblasti nepredstavujú v každom prípade študijné programy, ktoré sa na školách vyučujú,“ vysvetľuje univerzita.

To podľa nej vysvetľuje i výborné hodnotenie z oblastí ako ropné inžinierstvo či poľnohospodárstvo a lesníctvo, ktoré sa na nej síce nevyučujú, no viacerí vedci z fakúlt UK vedecky prispievajú do týchto oblastí.

Hodnotenie na základe piatich kritérií

„Ak sú tieto práce vysoko citované a pochádzajú z medzinárodných výskumov, získavajú lepšie hodnotenie,“ doplnila UK.

Vysoké školy sú v rebríčku QS WUR by Subject hodnotené na základe piatich kritérií. Ide o akademickú reputáciu, reputáciu medzi zamestnávateľmi, citácie Scopus na publikáciu, a tiež H-index vedcov a medzinárodnú výskumnú sieť. Kritériá majú pri hodnotení rozličnú váhu.

„Doteraz sa žiadnej slovenskej univerzite nepodarilo umiestniť aspoň v jednej z piatich hlavných oblastí. Univerzita Komenského však od roku 2015 získava hodnotenie minimálne v jednom predmete. V porovnaní s krajinami V4 Slovensko zaostáva v počte umiestnení napriek porovnateľným výsledkom,“ uviedla UK.