Stredoškoláci z Prešovského kraja si môžu vyskúšať rolu podnikateľa, tvoria si vlastné projekty

Stredoškoláci z Prešovského kraja majú možnosť rozvíjať svoje podnikateľské nápady priamo v rámci vyučovania. Osem stredných škôl z regiónu, z toho šesť v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), sa zapojilo do programu Inovuj a podnikaj, ktorý sa stal novým voliteľným predmetom. V porovnaní s minulým školským rokom ide o nárast zapojenosti o 400 percent.
Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK, program študentom umožňuje vyskúšať si rolu podnikateľa, inovátora či manažéra. Počas školského roka si vytvárajú vlastný projekt od nápadu až po jeho realizáciu. Učia sa identifikovať potreby trhu, pripraviť marketingovú stratégiu, vytvoriť logo či webovú stránku a svoje nápady odprezentovať.
Zapojila sa aj súkromná a cirkevná škola
„Mladí ľudia už v rannom stredoškolskom veku naberajú zručnosti v podnikaní, a tým aj v zodpovednosti. Majú možnosť rozvíjať svoj talent i prezentačné zručnosti a vlastné inovatívne nápady pretaviť do reálneho projektu,“ uviedla Lehotská.
Národný projekt podporí rozvoj podnikavosti a inovatívnosti vysokoškolákov, podľa Druckera ide o kľúčovú prioritu
Súčasťou predmetu sú aj bezplatné konzultácie a školenia vedené skúsenými odborníkmi z praxe. Študenti aj učitelia navštevujú regionálne firmy, inštitúcie a univerzity, kde získavajú priame skúsenosti z reálneho podnikateľského prostredia.
Do programu sú zapojené SPŠ elektrotechnická, SOŠ technická a Hotelová akadémia v Prešove, SOŠ obchodu a služieb a Hotelová akadémia v Humennom, ako aj SPŠ technická v Bardejove. Zo súkromných škôl sa zapojila Súkromná obchodná akadémia Prešov a Cirkevná spojená škola Snina, pričom Súkromná stredná odborná škola ELBA pôsobí ako pozorovateľ.
Učebnica aj online platforma
Program garantuje Inovačné centrum Košického kraja, ktoré má oprávnenie poskytovať inovačné vzdelávanie pre pedagógov a k predmetu ponúka aj učebnicu Inovuj a podnikaj a online e-learningovú platformu pre študentov. Predmet realizuje v spolupráci s Inovačným partnerským centrom Prešov.
Projekt podporuje aj PSK prostredníctvom svojej Analyticko-strategickej jednotky podpory inovačného ekosystému, ktorá sa zameriava na rozvoj regionálnych inovácií a tvorbu Regionálnej inovačnej stratégie. Informácie o projekte a možnostiach zapojenia do pripravovaných aktivít sú dostupné na webovom sídle PSK.