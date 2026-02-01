Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade má nový výcvikový polygón za viac ako 11 miliónov eur - VIDEO, FOTO

Kapacitne je určený pre takmer 400 žiakov školy.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Poprad Regionálne školstvo Regionálne správy z lokality Poprad

Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvoril v Poprade-Matejovciach nový výcvikový polygón pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej za 11,3 milióna eur. Moderné zariadenie má posunúť odborné technické vzdelávanie na európsku úroveň a pripraviť budúcich elektrotechnikov, mechatronikov a programátorov priamo na potreby trhu práce.

Multifunkčný bezbariérový objekt

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, nový multifunkčný bezbariérový objekt ponúka moderné učebne automatizácie, energetiky, slaboprúdovej a silnoprúdovej techniky, ako aj zvarovňu, frézareň, sústružiareň a prednáškové miestnosti. Kapacitne je určený pre takmer 400 žiakov školy. Budova je energeticky sebestačná vďaka fotovoltickým zariadeniam umiestneným na streche.

Projekt realizoval Prešovský samosprávny kraj v rámci iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. Na financovaní sa podieľali vlastné zdroje kraja vo výške 3,4 milióna eur, európske fondy z IROP a Programu Slovensko, ako aj štátny príspevok. Výstavbu budovy za 9,1 milióna eur zabezpečila spoločnosť Metrostav Slovakia, technologické vybavenie stálo ďalších 2,2 milióna eur.

Predseda PSK Milan Majerský pri otvorení uviedol, že ide o jednu z najvýznamnejších investícií do odborného školstva v regióne. „Je to veľká vec pre celý okres Poprad aj náš kraj, ale najmä pre praktické odborné vzdelávanie, do skvalitnenia ktorého v posledných rokoch masívne investujeme nielen naše financie a eurofondy, ale aj enormné úsilie, pretože je pre nás dôležité mať v kraji moderné a atraktívne školstvo. V tomto polygóne pripravíme mladých elektrikárov a mechatronikov čo najlepšie pre trh práce a ich zamestnanie,“ uviedol Majerský.

Moderné technológie

Polygón je vybavený modernými technológiami, vrátane CNC fréz a sústruhov, 3D simulátorov elektrických inštalácií, automatickej montážnej linky, zváracej techniky, výučbových systémov elektroinštalácií a rozvodov, ako aj nového IKT vybavenia. Slúžiť bude približne 320 žiakom, ktorí v súčasnosti školu navštevujú.

„Takto by malo vyzerať školstvo a praktické vyučovanie v 21. storočí,“ dodal riaditeľ školy Ján Furcoň s tým, že nové priestory a vybavenie poskytujú študentom komplexnú prípravu v oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej techniky, automatizácie aj diagnostiky. Súčasťou projektu bola aj revitalizácia školského areálu, nové osvetlenie, oplotenie, sadové úpravy, dažďové záhony, voľnočasová zóna, parkoviská a prístupové komunikácie.

SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach je po Medzilaborciach, Starej Ľubovni, Kežmarku a Prešove už piatou župnou školou, kde PSK realizoval významné investície do modernizácie stredného odborného školstva prostredníctvom iniciatívy Catching-up Regions. Do roku 2027 plánuje kraj investovať do zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v desiatich školách takmer 32 miliónov eur.

