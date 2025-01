Správa o mládeži 2024 poukazuje na odliv mozgov i potrebu rozvoja kľúčových kompetencií. Do pozornosti dáva aj duševné zdravie mladých ľudí a ich bezpečnosť v digitálnom priestore.

Správu v závere roka 2024 vydal odbor podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). Správa mapuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku.

Komplexný dokument bol vypracovaný na základe mnohých výskumov a odborných analýz a nadväzuje na Správu o mládeži z roku 2018. Zároveň reflektuje zmeny, ktoré nastali v mládežníckej politike v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028.

Desať kľúčových tém

„Správa pokrýva 10 kľúčových tém, ktoré sú súčasťou tejto stratégie a sumarizuje dôležité trendy a výzvy,“ uvádza NIVaM.

Medzi hlavné témy v správe patrí odliv mozgov, a to nielen do zahraničia, ale aj z regiónov do veľkých miest. Rovnako poukazuje aj na prehlbujúce sa rozdiely medzi mladými ľuďmi žijúcimi v mestách a odľahlých oblastiach.

„Správa okrem iného zdôrazňuje potrebu rozvoja kľúčových kompetencií. Sú nimi analytické a kreatívne myslenie či práca s AI a dátami, ktoré majú veľký význam pre uplatniteľnosť mladých ľudí na pracovnom trhu. Digitálne vzdelávanie sa okrem dopadu na zamestnanosť stáva taktiež dôležitým nástrojom na ochranu mladých pred dezinformáciami, podporuje ich občiansku participáciu,“ približuje NIVaM.

Neformálne vzdelávanie

Správa o mládeži tiež akcentuje potrebu uznávať neformálne vzdelávanie zamestnávateľmi. To má u mladých ľudí výrazný dopad na rozvoj mäkkých zručností.

„Naďalej je veľkou výzvou aj kríza duševného zdravia mladých ľudí a ich bezpečnosť v digitálnom priestore, trendy silno umocnené pandémiou a konfliktom na Ukrajine,“ dopĺňa NIVaM.

Dáta z roku 2018

Správu vypracovali experti na jednotlivé oblasti, analyzovali pri tom výskumné dáta z rokov 2018 až 2023.

„Medzi kľúčové zdroje patrí výskum NIVaM s názvom ´Čo si myslia mladí´(2021). Zameraný je na pochopenie situácie a názorov mládeže. Taktiež výskum Rady mládeže Slovenska ´Mladí ľudia a trh práce´, realizovaný v rámci projektu Európsky rok mládeže 2022. Zapojilo sa neho 702 respondentov vo veku 18 až 29 rokov,“ uvádza NIVaM a dodáva, že ďalšími zdrojmi informácií boli i rozličné tematické dokumenty.