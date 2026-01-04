Slováci môžu získať štipendiá na štúdium, výskum a letné školy v 16 krajinách, času nezostáva veľa

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu do štvrtka 29. januára 2026 uchádzať o 47 štipendijných ponúk do 16 krajín. Štipendiá na štúdium, výskum či letné jazykové školy vyplývajú z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania a administruje ich Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).
Ako informoval Ján Chlup zo SAIA, aktuálna ponuka sa týka krajín ako Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Ponuky sa líšia dĺžkou aj typom pobytov. Môže ísť o krátkodobé alebo dlhodobé študijné či výskumné pobyty počas akademického roka 2026/2027 alebo letné jazykové kurzy a letné školy počas leta 2026.
Slovenské vysoké školy sa posúvajú správnym smerom, vyhlásil Drucker. Počet vysokoškolákov vzrástol
Podrobné informácie o štipendiách a spôsobe podania žiadosti sú dostupné v databáze štipendií a grantov na portáli SAIA, ktorá obsahuje viac ako 200 ponúk do rôznych krajín sveta. Záujemcovia môžu od 7. januára 2026 získať bližšie informácie aj osobne v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku – v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline.