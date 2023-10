Slovensku môže v ďalších rokoch chýbať až 2-tisíc učiteľov ročne. Analytici vidia riešenie aj v príplatkoch a odmenách

Slovensku môže v nasledujúcich rokoch chýbať 1 500 až viac než 2 000 učiteľov ročne. Vyplýva to analýz Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP).

Finančné ohodnotenie

Situácia je najkritickejšia v Bratislavskom kraji, z regionálneho hľadiska je na tom najlepšie Prešovský kraj. Školám najväčšmi chýba učiteľstvo matematiky, fyziky a informatiky.

Pri odborných predmetoch jestvuje riziko nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia pedagógov. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).

Inštitút sa venuje problematike chýbajúcich pedagógov dlhodobo. Pripisuje ho najmä nízkej atraktivite povolania učiteľa, pribúdaniu žiactva, ale aj starnutiu pedagógov a ich odchádzaniu do dôchodkov.

Analytici IVP sú toho názoru, že na zatraktívnenie učiteľskej profesie je potrebné zvyšovať finančné ohodnotenie, spoločenskú prestíž, a tiež skvalitniť pracovné podmienky a podporiť pracovný rast.

Regionálne príplatky

Okrem zvyšovania platových taríf by podľa IVP bola vhodná i celospoločenská diskusia o zavedení platového automatu. Vzhľadom na to, že problém s nedostatkom pedagógov je najvypuklejší v Bratislavskom kraji, zavedené by mohli byť regionálne príplatky, ale napríklad aj úprava normatívu podľa regiónu.

Pomôcť by mohol Koeficient ekonomickej rovnováhy, ktorý by zohľadňoval ekonomickú silu regiónov. Riešenie situácie vidia analytici IVP aj v pridaní prostriedkov na príplatky a odmeny, taktiež by mohli pomôcť aj stabilizačné pôžičky pre študentstvo, ktoré študuje nedostatkové aprobácie.

Toto opatrenie by malo pomôcť zmierniť to, že väčšmi chýbajú učitelia určitých predmetov. Analytici vnímajú riešenia aj vo zvýhodnení hypoték či overovaní využívania učiteľských pôžičiek, čo by podľa nich zas mohlo pomôcť s odchodmi začínajúcich pedagógov, a tiež nízky prechod absolventov do školstva.

Odborníci z IVP za podstatné označili aj zvyšovanie spoločenského ocenenia učiteľov, čomu by mohlo napomôcť budovanie vzťahov medzi školami, komunitami i rodinami.

Príprava na povolanie

„Zníženie základného úväzku začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa by zase pomohlo zastaveniu veľkej fluktuácie začínajúcich učiteľov. Vzhľadom na to, že učitelia vnímajú obmedzené možnosti pre profesijný rast ako problém, odborníci navrhujú vyhodnotiť spokojnosť supervízorov a mentorov v regionálnych centrách podpory učiteľov a vytvoriť novú pozíciu – mentora pre riaditeľov,“ uvádza ministerstvo školstva.

Niektorí pedagógovia vnímajú nedostatočnosť prípravy na povolanie, a tiež prekážky v kontinuálnom vzdelávaní. Analytici IVP považujú za riešenie skvalitnenie pedagogických študijných programov, no navrhujú aj preskúmať systém podpory pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní. Ministerstvu odporučili aj vytvorenie portálu s dostupnými vzdelávacími aktivitami a možnosťami ich vyhodnotenia.