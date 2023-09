Sedem z desiatich Slovákov chce pre žiakov obedy zadarmo, najmä ľudia s nižším vzdelaním a voliči Republiky

Sedem z desiatich občanov Slovenska si myslí, že by budúca vláda mala poskytovať obedy zadarmo všetkým žiakom s povinnou školskou dochádzkou. Názor, že by určite mala, vyjadrilo 49,3 percenta respondentov, pričom 21,6 percenta uviedlo, že by asi mala.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 25,1 percenta občanov Slovenska je názoru, že by vláda nemala poskytovať žiakom obedy zadarmo. Z toho 12,1 percenta si myslí, že by to vláda nemala robiť určite a 13 percent uviedlo, že by to vláda asi nemala robiť.

To, že by vláda mala poskytovať obedy zadarmo pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou, si myslia predovšetkým ľudia do 49 rokov, ľudia s najnižším vzdelaním, obyvatelia Nitrianskeho, Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja, občania maďarskej národnosti a voliči strán Republika, Sme rodina, Smer-SD, Hlas-SD, SNS a OĽaNO a priatelia.