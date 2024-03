Rodičia i verejnosť si môžu pozrieť, ktoré školy budú učiť podľa nového kurikula. Ministerstvo zverejnilo interaktívnu mapu 

Rodičia i verejnosť si na interaktívnej mape môžu pozrieť, ktoré školy budú od septembra učiť podľa nového vzdelávacieho programu. Mapa je dostupná online na stránke https://vzdelavanie21.sk/mapa-skol/.

Ako informuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, mapa zahŕňa i 39 škôl, ktoré už po novom učia od začiatku aktuálneho školského roka. Ich zoznam by sa mal od ďalšieho školského roka rozšíriť na ďalšie viac než štyri stovky škôl.

Zverejnená mapa je len predbežná

S pomocou mapy môžu záujemcovia a rodičia zistiť, ktoré školy v ich okolí prejavili záujem o učenie podľa nového kurikula. Dopĺňa ju i textový zoznam, v rámci ktorého možno vyhľadávať školy podľa adresy či názvu. Ministerstvo upozornilo, že zverejnená mapa je predbežná a končený zoznam škôl, ktoré budú učiť po novom, sa môže meniť v závislosti od rozhodnutí riaditeľov škôl.

„Školy budú môcť do implementácie nového štátneho vzdelávacieho programu vstúpiť aj bez registrácie, stačí ak oznámia túto skutočnosť prostredníctvom rezortného zberu dát po začiatku školského roka 2024/2025,“ uvádza rezort školstva. Ďalšie informácie o zmenách v cieľoch a obsahoch vzdelávania sú dostupné online.

„Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania otvárajú možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. V nových vzdelávacích štandardoch sa kladie dôraz na metakogníciu, teda to, aby žiaci postupne lepšie rozumeli tomu, čo sa potrebujú naučiť, aký postup pri tom môžu zvoliť a ako sa im darí napredovať. Vďaka novým obsahom a formám vo vzdelávaní bude možné v triedach budovať kultúru, kde budú môcť učitelia aj žiaci zažiť úspech a dobrú odozvu,“ uvádza rezort školstva.

Zameranie na rozvoj spôsobilostí žiakov

Žiactvo by malo dostať viac priestoru pre aktívnejšie trávenie času v škole a nový vzdelávací program by ho mal lepšie pripraviť na nástrahy digitálneho prostredia. Otvorila sa tiež možnosť vyučovať v blokoch alebo upravovať dĺžku vyučovacej hodiny. Zmeny by tiež mali prispieť k posilneniu prierezových gramotností.

„Ťažisko vzdelávania sa presúva z odovzdávania vedomostí na rozvoj spôsobilostí žiakov,“ avizuje ministerstvo. Na tvorbe nového kurikula participovali expertné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, v ktorých pôsobili i externí experti z akademickej a pedagogickej obce. Vo viacerých kolách ho mohli pripomienkovať akademici, pedagógovia či rodičia, ministerstvo ho schválilo v marci minulého roka. V pravidelných intervaloch bude reevidovaný.

„Prvá registrácia pre školy bola otvorená na jar 2023, tie prešli výberom, aby vznikla reprezentatívna vzorka prvých zavádzajúcich škôl. Druhé kolo registrácie bolo realizované na konci roka 2023. Tu už prihlášky neprechádzali žiadnym výberom a školy mohli prihlásiť riaditelia, ktorí mali záujem o poradenstvo a podporu v procese implementácie nového kurikula,“ pripomenulo ministerstvo.