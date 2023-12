Predsedníctvo VEGA je za zachovanie jej nezávislého postavenia, uznesenia by mal dostať aj minister Drucker

Predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) požaduje zastavenie procesu transformácie VEGA do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Obavy z narušenie kontinuity

Ako informovala predsedníčka VEGA Mária Kusá, predsedníctvo sa uznieslo na zachovaní nezávislého postavenia VEGA i jej samosprávneho charakteru bez politických vplyvov. Transformácia by podľa predsedníctva mohla viesť k zvýšenej byrokracii a spomaleniu rozhodovacích a hodnotiacich procesov. Rovnako by podľa neho mohol vzniknúť národný monopol v oblasti hodnotenia projektov.

Predsedníctvo VEGA sa obáva narušenia dlhoročnej kontinuity vyhlasovania výziev VEGA, keďže novým programom APVV ako náhradou za VEGA nie je nijakým spôsobom zabezpečené finančné krytie perspektívne na dlhšie časové obdobie, preto aj efektivitu celého konsolidačného procesu považuje len za zdanlivú, príp. dočasnú. Zánikom VEGA sa stratí dlhoročne budovaný kredit VEGA.

Návrh ohrozí diverzitu agentúr

Návrh konsolidácie VEGA pod APVV ohrozí prirodzenú a zdravú diverzitu agentúr podpory vedy a výskumu, bude viesť k potlačeniu zamerania a osobitosti, ktoré má VEGA, a môže znamenať aj postupnú likvidáciu cennej 27-ročnej úzkej spolupráce rezortu školstva a SAV, vymenúva predsedníctvo možné dôsledky. Zároveň poukazuje na neprehľadnosť podpory výskumu a inovácií na Slovensku.

Je tiež toho názoru, že v predmetnej oblasti chýba strategický prístup i koordinácia, a to po odbornej diskusii s akademickou a vedeckou obcou. Predsedníctvo VEGA tiež uviedlo, že už dlhší čas so znepokojením vnímajú aktivity súvisiace s transformáciou VEGA do APVV. Zmena podľa predsedníctva môže viesť k oprávneným obavám i zneisteniu vedeckej obce.

VEGA nevidí dôvod na zmenu

„Členovia predsedníctva VEGA nevidia dôvod na zmenu stabilného, všeobecne akceptovaného, funkčného systému hodnotenia projektov, kde je vytvorená možnosť podpory aj menších vedeckých kolektívov, mladých vedeckých pracovníkov, niekedy aj s nižšími finančnými nárokmi. Predsedníctvo VEGA sa domnieva, že začlenením všetkých grantových schém pod jednu inštitúciu dôjde k obmedzeniu viaczdrojového financovania výskumu, ktoré je v iných krajinách bežné a žiaduce,“ uviedla Kusá.

Predsedníctvo je tiež toho názoru, že kvalitu vedeckého výskumu a jeho konkurencieschopnosť na medzinárodnom poli možno navýšiť najmä navýšením prostriedkov na výskum, nie iba zmenou štruktúr a preskupením prostriedkov poskytovaných rezortami. Predsedníctvo sa týmto procesom venovalo na svojom zasadnutí a uznesenia z neho i materiál s argumentáciou za zachovanie agentúry VEGA by mal dostať minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), štátny tajomník rezortu školstva, ale aj generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky ministerstva školstva, predsedníctvo SAV, a tiež Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Prípadné zlúčenie agentúr

„Prípadné zlúčenie agentúr (VEGA, KEGA, APVV) neprinesie reálne pre vedeckú komunitu lepšie riešenie z pohľadu kvality a nezávislosti hodnotenia, zníženia byrokracie alebo výšky finančnej podpory,“ argumentujú. Sú toho názoru, že pre štát by to bolo nákladnejšie a udržateľnosť by bola otázna.

„Ide o formálne naplnenie záväzku z Plánu obnovy a odolnosti SR, nejde o reálnu potrebu národného systému podpory vedy,“ zdôraznili s tým, že z vedeckej obce nie je tlak na zrušenie VEGA či jej zlučovanie, prípadne transformáciu štruktúry grantového systému. Prípadná transformácia alebo spájanie agentúr podľa nich môže ohroziť prirodzenú a zdravú diverzitu financovania výskumu.

Podporuje každoročne 1700 projektov

„Koncentrácia hodnotenia a programov pod jednu organizáciu môže byť v budúcnosti politicky zneužiteľná a môže byť základom na vytvorenie monopolu v tejto oblasti,“ upozorňuje predsedníctvo. VEGA je vnútorným grantovým systémom ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied. Má samosprávny charakter a spája verejné vysoké školy a SAV, čiže najväčších národných aktérov základného výskumu.

„VEGA podporuje každoročne približne 1 700 výskumných projektov a cca 10 000 riešiteľov (z toho 3 500 do 35 rokov) finančnými prostriedkami cca 17,45 milióna eura. Posudzovanie zabezpečuje 276 členov trinástich odborných komisií s využitím cca 2 500 externých odborných posudkov ročne. Publikačné výstupy s podporou VEGA tvoria každoročne takmer 37 percent zo všetkých slovenských publikačných vedeckých výstupov slovenských autorov registrovaných vo vedeckých bibliografických databázach Web of Science a SCOPUS,“ priblížilo predsedníctvo VEGA.