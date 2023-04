Pollák v reakcii na žalobu komisie za pochybenie Slovenska v oblasti vzdelávania rómskych detí adresoval výzvu Horeckému

Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) vyzýva povereného ministra školstva Jána Horeckého, aby nedopustil sankcie za pochybenia Slovenska v oblasti vzdelávania rómskych detí.

Európska komisia v stredu posunula konanie voči Slovensku pre vážne pochybenia v oblasti vzdelávania rómskych detí do štádia, keď Slovensku reálne hrozí finančná sankcia za to, že nedokázalo nájsť systémové opatrenia, ktoré by zabránili, aby rómske deti neboli naďalej neoprávnene umiestňované do špeciálnych škôl.

Tie by zastavili rozdielne prístupy ku kvalitnému vzdelávaniu medzi rómskymi a nerómskymi deťmi, ktoré by prestali oberať rómske deti o príležitosť získať kvalifikáciu. Informuje o tom v tlačovej správe hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky, podľa ktoréhoEurópska komisia už od roku 2015 vedie voči Slovensku konanie, takzvaný infridžment vo veci vzdelávania rómskych detí.

Podľa Polláka st. ministri neurobili nič

„Ani ministri súčasnej vlády Branislav Gröhling a Ján Horecký v tejto veci neurobili absolútne nič, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády mali presný návod, čo majú urobiť,“ uviedol Peter Pollák st., podľa ktorého Európska komisia v stredu potvrdila a rozhodla podniknúť ďalší krok, a to že predmetnú vec predkladá Súdnemu dvoru v Luxembursku.

„Treba urobiť maximum pre to, aby rómske deti prichádzali do prvého ročníka základnej školy pripravené. Treba urobiť všetko pre to, aby rómske deti boli na základných školách úspešné, vyvinúť maximálne úsilie, aby pokračovali vo vzdelávaní aj na stredných či vysokých školách a dostali tak kvalifikáciu, ktorá je vstupenkou na pracovný trh,“ dodal europoslanec Pollák.

Zároveň žiada súčasného ministra školstva Horeckého, aby nedopustil, aby Slovensko pre jeho nečinnosť či pochybenie platilo obrovské pokuty. Žiada ho tiež, aby naplnil programové vyhlásenie vlády, aby sa zaviedla povinná predškolská výchova pre deti z rodín, ktoré ich nedokážu pripraviť na vstup do školy, aspoň od troch rokov.

Pretrvá u nás diskriminačné vzdelávanie?

„Počas celých troch rokov som chodil za ministrami školstva, ale aj ministrom práce Milanom Krajniakom, aby pripravili legislatívny návrh, ktorý zastaví konanie voči Slovenskej republike. Dokonca som im priniesol aj môj návrh, ako tú vec riešiť. Oni to však nechceli akceptovať, lebo si očividne nechceli špiniť ruky rómskymi deťmi,“ skonštatoval Pollák st., podľa ktorého mu dala za pravdu nielen školská inšpekcia, ale aj európske či slovenské súdy.

Vďaka rozhodnutiu ministrov nekonať budú Slováci podľa Polláka st. aj naďalej platiť za neefektívne a diskriminačné vzdelávanie, ktoré nerieši problémy rómskej komunity, ale ich prehlbuje.

„Aj do budúcnosti budeme platiť poberačom sociálnych dávok a navyše spoločne ešte zaplatíme aj obrovskú pokutu. Slovensko nikdy nebude moderná a úspešná krajina, pokiaľ sa nedokáže postarať o tých, ktorí neprávom končia v špeciálnych základných školách a potom sa nedokážu uplatniť na pracovnom trhu,“ dodal na záver europoslenec Peter Pollák.