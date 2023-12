Podľa hnutia PS školstvo nie je prioritou vlády, dokazuje to na rozpočte na rok 2024

Rozpočet podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) dokazuje, že školstvo nie je pre vládu prioritou. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Ingrid Kosová tvrdí, že na výbore mali na diskusiu o rozdelení stoviek miliónov eur jednu hodinu, namiesto piatich.

Objem financií pre školstvo v roku 2024

Jej kolegyňa Viera Kalmárová doplnila rezort školstva rozpočet prezentuje veľmi optimisticky, keď hovorí o medziročnom nominálnom raste výdavkov o 20 percent.

„Môže sa zdať, že ide o veľkorysý nárast zdrojov. Skutočnosť je však taká, že rozdiel medzi skutočným objemom financií, ktoré prúdili do kapitoly ministerstva školstva v roku 2023 a rozpočtom pre rok 2024 je iba 5 percent. Je to preto, lebo rozpočet na začiatku roka 2023 bol taký poddimenzovaný, že ho bolo nevyhnutné v priebehu roka dodatočne sanovať,” uviedla poslankyňa.

Kosová tiež upozornila na to, že rozpočet nič nemení na tom, že platy učiteľstva dlhodobo nedosahujú výšku platov iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Zvyšovanie platov

„Vláda sľubuje valorizáciu platov vo výške 158 miliónov. Ide však o sumu valorizácie zo septembra 2023, ktorá je len premietnutá do rozpočtu na rok 2024. V skratke: vôbec to neznamená ďalšie zvyšovanie platov v budúcom roku,“ tvrdí Kosová a poznamenáva, že takýmto spôsobom sa povolanie učiteľa nezatraktívni. Zdôraznila tiež, že rozpočet nemyslí ani na zmenu financovania materských škôl. To podľa poslankyne ohrozuje dôležitý míľnik v pláne obnovy a odolnosti i prostriedky z Európskej únie na tento účel.

„Na neadresnú plošnú kompenzáciu vysokých cien energie vláda vyčlenila až 800 mil. eur, teda viac, ako je celé navýšenie pre školstvo, vedu, výskum a prácu s mládežou. Vláda nemyslí na vzdelávanie ďalších generácií. Jej prioritou je pomsta a zabezpečenie beztrestnosti pre svojich ľudí. A to je pre budúcnosť Slovenska smutnou víziou,” uzatvára poslankyňa za PS Tina Gažovičová.