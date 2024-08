Pellegrini vymenoval 21 vysokoškolských profesorov a profesoriek, vyzdvihol ich vplyv na vývoj spoločnosti (foto)

Prezident Peter Pellegrini vymenoval 21 vysokoškolských profesorov a profesoriek. V rámci svojho príhovoru uviedol, že ich spája poslanie odovzdávať poznatky a skúsenosti ďalším generáciám, zdôraznil však, že ich misia sa nekončí v prednáškových miestnostiach na univerzitách.

„Výsledky vašej práce, ale aj pôsobenie vašich autorít, sú významné pre celú našu spoločnosť, tak odbornú, ako aj laickú,“ vyjadrila sa hlava štátu. Pellegrini skonštatoval, že žijeme v dobe, ktorú mnohí označujú ako postfaktuálnu.

Ľudia spochybňujú overené fakty

„Jedným z jej hlavných príznakov je, že už nediskutujeme len o názoroch či rôznych uhloch pohľadu na vec, ale aj o vedecky stokrát overených faktoch,“ uviedol s tým, že internetový priestor vytvára ilúziu rovnosti a dáva každému priestor vyjadrovať sa i k oblastiam, na ktoré nemá kvalifikáciu.

„A už vôbec nie porovnateľnú s tisíckami hodín štúdia a vedeckej práce, ktoré máte za sebou vy všetci, ktorí tu stojíte,“ obrátil sa prezident k prítomným.

Pellegrini uviedol, že možnosť vymeniť si prostredníctvom internetu názory a diskutovať je pozitívna, no predmetom tejto diskusie by mali byť názory a postoje, nie vedecky overené fakty.

Sústrediť sa na budúcnosť

„Inými slovami, nediskutujme o tom, či je Zem plochá. Je to mrhanie časom a energiou, ale predovšetkým podobné kvázi diskusie nás vracajú hlboko do minulosti. A my sa potrebujeme sústrediť predovšetkým na budúcnosť,“ akcentoval prezident. Budúcnosť podľa neho praje znalostnej ekonomike, odborom s vysokou pridanou hodnotou, ale aj využívaniu umelej inteligencie i ďalším fenoménom.

Tieto nové výzvy podľa Pellegriniho vyžadujú pripravenosť a schopnosť prispôsobiť sa novým časom. Zdôraznil, že prispôsobiť sa musíme, ak chceme raz konkurovať tým najlepším, a ak má Slovensko pozitívne napredovať. Vzdelanie, šikovnosť a odbornú erudíciu slovenských ľudí označil za jednu z najcennejších strategických surovín, ktorými Slovensko disponuje.

Na novovymenovaných profesorov apeloval, aby mali na pamäti, že majú a budú mať markantný vplyv na vývoj spoločnosti, a že ju môžu urobiť vzdelanejšou, kvalifikovanejšou, múdrejšou a v konečnom dôsledku i lepšou.